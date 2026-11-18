El Consejero De Educación, Sergio Silva, Asiste A La Apertura Institucional De La Jornada Educativa ‘Educar También Es Prevenir La Violencia’ Con Motivo Del Día Mundial De La Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria "para seguir avanzando en la igualdad y la coeducación en el ámbito escolar" y ha destacado el trabajo que se desarrolla "día a día" desde Educación e Igualdad para "hacer de los centros educativos espacios de cambio social".

En un comunicado, Silva, que ha participado en la apertura de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha reconocido los avances alcanzados en las últimas décadas "en toda la sociedad y, especialmente, en el ámbito educativo", aunque ha precisado que "todavía hay elementos que nos hacen estar preocupados y ocupados".

Entre ellos, ha citado "el rebrote de comportamientos" que creía "superados" y cuya recuperación y normalización ha vinculado al mundo digital y las redes sociales.

Como ejemplo, se ha referido al ámbito afectivo-sexual, "con un acceso precoz a contenidos de tipo sexual que vuelven a cosificar el papel de la mujer".

"No se trata de introducir la ideología en los centros educativos. Se trata de dar una educación afectivo-sexual en un momento adecuado para prevenir determinadas conductas y que se den problemas más graves", ha apostillado el consejero.

El consejero también ha apuntado la tendencia de "muchas niñas y chicas a aceptar y normalizar un rol que no las corresponde en el plano afectivo y sexual".

Otro aspecto citado ha sido la subrepresentación de la mujer y el rol femenino en determinados ámbitos académicos y profesionales. En este apartado, el titular de Educación ha apuntado que la orientación académico-profesional y la existencia de referentes deben ser herramientas clave para contribuir a incrementar la presencia de mujeres en determinadas áreas de conocimiento.

Silva también ha advertido sobre ciertos discursos que relativizan el trabajo que se hace desde la igualdad y la coeducación y que "reproducen típicos tópicos".

En este sentido, ha destacado la importancia de incluir una educación que abarque todo el espectro del desarrollo humano, con una educación afectiva, emocional y sexual.

La jornada ha incluido la presentación del informe de igualdad 25/26 del Consejo Escolar de Cantabria y el de 'Tutorías Coeducativas' del Centro de Profesorado de Cantabria.

El programa se ha completado con dos ponencias sobre 'Estrategias para coeducar con éxito' y 'Educar para la igualdad, educar para la felicidad'.