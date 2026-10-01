El Sindicato de Estudiantes exige la retirada inmediata de cualquier sanción por la acampada en Santander

Acampada en la plaza Porticada de Santander por una vivienda digna. - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes ha exigido la retirada inmediata de cualquier sanción contra los identificados en la acampada de la Plaza Porticada de Santander para reivindicar una vivienda digna, y en apoyo a las diferentes movilizaciones que hay en España desde el pasado sábado por el desahucio de Maricarmen en Madrid.

En un comunicado, ha subrayado que efectivos de la Policía Local se han personado en el lugar de la protesta para identificar a los participantes y advertirles con la imposición de sanciones administrativas.

"Consideramos inadmisible que el equipo de Gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa, Gema Igual, recurra al amedrentamiento y a las amenazas de sanción para acallar una reclamación social urgente en lugar de ofrecer respuestas concretas a la crisis habitacional", ha lamentado.

Y ha opinado que "el encarecimiento de los alquileres, la falta de alternativas reales de emancipación para la juventud y la proliferación descontrolada de pisos turísticos están expulsando a la clase trabajadora y a las familias de Santander".

En este sentido, ha criticado que se está consolidando un modelo de ciudad orientado "a la especulación y a los intereses rentistas".

Ante esta realidad, según el Sindicato de Estudiantes, la única intervención del Consistorio ha sido "el hostigamiento" hacia los ejercen sus derechos fundamentales de reunión y manifestación.

Por ello, la organización sindical ha exigido la retirada inmediata de cualquier propuesta de sanción, y la adopción "urgente" de medidas de choque "que frenen la especulación inmobiliaria, regulen el mercado de la vivienda y pongan coto al avance de los pisos turísticos".

Asimismo, ha reafirmado su "compromiso y apoyo activo" a las movilizaciones ciudadanas y juveniles, al tiempo que ha subrayado que la vivienda es un derecho fundamental "y no una mercancía al servicio del negocio financiero".