El sindicato UGT de Cantabria, acreditado como Punto Violeta. - DELEGACIÓN GOBIERNO

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT de Cantabria ha sido acreditado como integrante de la Red de Puntos Violeta, impulsada por el Ministerio de Igualdad en la lucha contra la violencia de género.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha colocado este martes el distintivo en la sede de la entidad en Santander, junto al secretario general de UGT Cantabria, Mariano Carmona, y la directora de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones.

En declaraciones a la prensa, el secretario general de UGT ha destacado que para el sindicato era "importante" sumarse a la Red de Puntos Violeta, no solo por el "porcentaje altísimo de mujeres" que forma parte de la entidad, sino porque su estructura comarcal les permite llegar a "muchas personas".

"Los centros de UGT son espacios seguros donde puede acudir cualquier mujer que se sienta amenazada", ha afirmado Carmona, que ha enfatizado que el sindicato trabaja contra la violencia de género que es "uno de los lastres y las lacras de este siglo XXI".

Asimismo, ha considerado importante trabajar en "educar a las nuevas generaciones" para que sean conscientes que "la violencia de género no es lo normal sino lo anormal".

Por su parte, el delegado ha hecho un llamamiento al "compromiso colectivo y compartido" en la lucha contra la violencia de género, que es "uno de los principales problemas de nuestra sociedad".

El representante del Estado ha destacado la extensión de la Red de Puntos Violeta en Cantabria, a la que durante los últimos meses se han sumado administraciones públicas, asociaciones, partidos políticos, colegios profesionales e institutos, y a la que hoy se une el sindicato UGT y todas sus sedes comarcales.

"Esto es fundamental porque hace falta unidad y firmeza de todas y de todos para acabar con el principal problema que hoy tiene la sociedad española, que es la violencia ejercida contra las mujeres", ha enfatizado Casares, que ha señalado que las cifras de la violencia de género son "escalofriantes".

Y es que, ha recordado, en lo que va de año 24 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, "una cada semana", y solo en Cantabria hay 1.600 mujeres en el Sistema VioGen aunque, ha advertido, "son muchas más porque hay muchas mujeres que todavía no han dado el paso de denunciar".

Por ello, ha insistido en la importancia de esta Red de Puntos Violeta que muestra ese "compromiso compartido en una tarea que nos implica a todos", y que es reforzar la atención y los recursos para las víctimas de violencia de género.

"Los puntos violeta son una ventana para la esperanza, un punto al que acudir, al que pedir ayuda y al que pedir atención, donde las mujeres se sienten seguras y UGT es ese espacio donde muchas mujeres vienen a diario", ha señalado el delegado.

Finalmente, Casares ha agradecido el trabajo de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación y a su directora por "su implicación y trabajo diario y por entender la importancia de la responsabilidad que tiene en este compromiso colectivo y compartido".