Los sindicatos del Gobierno de Cantabria piden acelerar la negociación de un nuevo convenio que aumenta a cinco millones

Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión negociadora del nuevo convenio colectivo del personal laboral del Gobierno de Cantabria ha expresado la urgencia de "acelerar la negociación" por ambas partes ante la necesidad firmar el documento para finales de octubre, inicios de noviembre, "si se quiere asegurar el abono de la parte que correspondería a este año", después de conocer la propuesta de Presidencia de un aumento a cinco millones de euros de la financiación prevista.

"Queremos seguir negociando el articulado para terminar de concretar qué reclamaciones son aceptadas por la parte de la Administración", han explicado los sindicatos en comunicado tras cita negociadora que han mantenido este jueves con la Consejería de Presidencia, una semana después de concluir su encierro de protesta en la sede gubernamental de Peña Herbosa.

Según han explicado, la Administración --"que no ha hecho entrega de ningún tipo de documentación, ni la semana pasada ni ésta", han puntualizado-- se ha comprometido a aumentar a cinco millones la financiación del IX Convenio colectivo, es decir comprometer 1,5 millones más de los 3,5 que figuraban en la partida prevista, y ha indicado "unilateralmente cómo realizaría ese reparto que se abonaría en tres anualidades".

Además, el comité ha indicado que el Gobierno "no se compromete" a una retroactividad a 1 de enero de 2026, cuestión que han planteado los sindicatos, y ha subrayado la necesidad de un acuerdo de Consejo de Gobierno con la ampliación de la financiación.

Por otra parte, los sindicatos han incidido en la necesidad de consultar a los trabajadores sobre la propuesta y han afirmado que "ya se había comunicado a todas las consejerías la convocatoria de asambleas por el territorio antes de la reunión de hoy".

Finalmente, han apuntado "la sorpresa" que ha supuesto que la Administración haya decidido "unilateralmente abandonar la reunión, sólo 45 minutos después de empezar", cuando los sindicatos habían trasladado su voluntad de negociar y su "buena fe, incluso pidiendo a personas trabajadoras que nos lo habían solicitado que no se concentraran hoy fuera de la sede del Ejecutivo" y no habían cuestionado la ampliación financiera "en ningún momento".