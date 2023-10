Sindicatos y patronal ven margen de mejora en los presupuestos

Durante la reunión pleno del Consejo del Diálogo Social



SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO así como CEOE-Cepyme ven margen de mejora en el proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para 2024, que se aprobará oficialmente este martes y que les ha presentado hoy el Gobierno en la primera reunión del Pleno del Consejo del Diálogo Social en esta legislatura, a la par que han valorado positivamente que se haya retomado el diálogo social.

En este sentido, tras la reunión del Consejo, presidida por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que se ha desarrollado en un "buen clima", los agentes sociales estudiarán el documento y, en esta ocasión, como novedad, además de las enmiendas vía grupos parlamentarios, también se podrán presentar conjuntas en el propio Consejo de Diálogo Social.

De este modo, UGT incidirá en la apuesta por la igualdad y los servicios públicos "de calidad", mientras rechaza mayor concertación en educación y los copagos en sanidad; CCOO en la concertación de plazas de dependencia, entre otros asuntos; y la patronal, en la mejora en la reducción fiscal del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Así lo han avanzado en declaraciones a la prensa tras el pleno los secretarios generales de UGT, Mariano Carmona y Rosa Mantecón; y la directora de CEOE-Cepyme, Isabel Cuesta.

Carmona ha explicado que UGT ha transmitido "ciertas discrepancias" por "cómo se habían desarrollado los acontecimientos hasta ahora" en cuestión de tiempos --si bien entiende que un nuevo Gobierno en minoría lo "dificulta"-- así como en el acuerdo de presupuestos que han alcanzado PP y PRC porque a su juicio "no reflejan las necesidades de este momento", aunque ha valorado positivamente la posibilidad de enmiendas a través del propio Consejo de Diálogo Social, "que llevarían el refrendo al Parlamento, que en muchas ocasiones no es tan fácil".

En cuanto a las discrepancias, ha precisado que son "pequeños matices" que "en ocasiones poco tienen que ver luego con los resultados finales que se alcanzan después de las negociaciones", apuntando que las mayores se refieren a los tiempos de la convocatoria, aunque lo ha justificado "porque no es fácil afrontar el diálogo social con un Gobierno recién montado, con dudas todavía sobre cuáles van a ser las directrices del propio Gobierno estatal".

"No vamos a ponernos exquisitos en la primera reunión, vamos a afrontar el diálogo social como lo que es, un foro en el que debatamos y podamos llegar a conclusiones que sean buenas para todo el mundo y en este sentido", ha subrayado.

UGT seguirá reivindicando lo mismo que "años atrás", además de proyectos tractores de la economía, como el MUPAC, La Pasiega, la prototerapia o el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, porque "no vamos a cambiar nuestro discurso porque gobierne un partido político o gobierne otro. Nosotros vamos a hacer el diálogo social, gobierne quien gobierne".

Sobre la reforma fiscal, Carmona ha afirmado que no es "nuestro modelo" pero es "lo que toca ahora es asumir lo que ha salido de las elecciones". "No es lo que nos gusta. Nosotros entendemos que si se van a recaudar 90 millones menos, de algún sitio habrá que quitarlos, pero será el Gobierno, el PP, el que tendría que explicarlo", ha señalado, apuntando que esta cuestión excede al diálogo social, donde lo único que cabría discutir es que "ese --la bajada de impuestos-- no puede ser el único modelo de cambio económico y productivo. Alguna idea más hay que tener", ha considerado.

Para el secretario de UGT, "si todo lo que hemos dicho hoy aquí se va cumpliendo, va a ser positivo para el diálogo social y, por lo tanto, para los trabajadores y para las empresas".

Por su parte, Mantecón ha valorado que se reconduzca el diálogo social "al marco en el que tienen que tomarse las decisiones y ver las grandes cuestiones de la política regional", que es en el Pleno, que hacía más de dos años y medio que no se convocaba.

Ha señalado que lo que se ha presentado este lunes a los sindicatos son "las grandes cifras" de un presupuesto que es "expansivo" pero que tiene "bastante margen de maniobra en algunas cuestiones sobre las que nos vamos a poner a trabajar a partir de hoy mismo".

La secretaria general ha expresado el compromiso de CCOO por el diálogo social y por el trabajo relacionado con las políticas de empleo, sociales y públicas, y ha opinado que si "dan un giro en este presupuesto con una mayor dotación, será un presupuesto más social del que hemos tenido en los últimos ejercicios".

Con todo, el sindicato quiere que se refuercen "algunas líneas fundamentales que tienen margen de mejora", como las relacionadas con la concertación de la dependencia.

Mientras, la directora de la patronal ha realizado una primera valoración "positiva" en el sentido del apoyo al diálogo social "en el que creemos". CEOE estudiará las cifras del presupuesto relacionadas con la reforma fiscal, la reducción de trámites burocráticos y el apoyo a la inversión, que son "líneas fundamentales para la actividad empresarial y entendemos que estará reflejado en el presupuesto y lo valoramos muy positivamente".

En cuanto a las demandas, la patronal pretende una "mejora" en la reducción fiscal del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, "aunque hemos acordado que las enmiendas que salgan del diálogo social serán consensuadas y veremos hasta dónde podemos llegar", ha comentado.

Finalmente, Cuesta ha asegurado que en CCEO estarán "muy vigilantes" en todo aquello que suponga "apoyo a la actividad empresarial y a las inversiones y la Ley de Acompañamiento y los compromisos que tiene el Gobierno de reducción de trámites administrativos".

COMPROMISO DEL GOBIERNO CON EL DIÁLOGO SOCIAL

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha explicado que el Gobierno quería que los agentes del diálogo social conocieran "de primera mano" las cifras globales del presupuesto y los incrementos en las partidas, fundamentalmente de carácter social.

Agüeros ha destacado el "ambiente positivo de la reunión", la "buena predisposición" de todos los miembros de la mesa y el "compromiso" del Gobierno para que el diálogo social sea "realmente una herramienta de verdad".

El titular de Economía ha reconocido que en el Gobierno ha llegado "un poco apurados con el tema de la presentación de las cifras concretas, pero sí nos hemos comprometido al estudio de aquellas propuestas que enriquezcan su contenido".

Por tanto, el Consejo volverá a reunirse para analizar las enmiendas de los agentes una vez estudien el documento y, de cara al ejercicio presupuestario del año que viene, "empezar a hacer un calendario real", bien a través de la Comisión Permanente o del propio Pleno, con reuniones sectoriales con cada una de las consejerías "para estudiar conjuntamente las propuestas de todos".

Agüeros ha afirmado que "todas las partidas, tanto en Sanidad, Educación, Atención de Emergencias, como el capítulo 1 de Personal de todas las consejerías, van a experimentar un crecimiento positivo en un contexto de déficit cero y creemos que eso, unido a la reforma fiscal, va a suponer una reactivación de la actividad económica, un mayor incremento del nivel de contratación y, por tanto, que consigamos retener el capital humano, los profesionales, que no se vayan a otras comunidades autónomas con condiciones mejores".