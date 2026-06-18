Sindicatos de Policía Local de Cantabria rechazan el borrador de las normas marco

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, en un curso de formación de policías locales - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto este jueves, han explicado que esta decisión no responde a una "postura de bloqueo" sino al "convencimiento" de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone "una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma".

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que objeto de debate desde el inicio del proceso, pero "nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria".

"Especial preocupación" les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos "que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio".

Asimismo, consideran "incomprensible" que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria "renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma".

"No tiene sentido impulsar unas normas marco que ni coordinan ni homogeneizan aspectos fundamentales de la profesión", han insistido al respecto.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones "de última hora" que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses.

"La responsabilidad institucional exige analizar cualquier informe técnico con rigor y transparencia, pero no puede utilizarse como argumento para impedir avances largamente debatidos y respaldados durante el proceso de negociación. Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto", han comentado.

A su juicio, resulta "especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria".

"Los sindicatos acudimos a la Mesa de Coordinación para negociar con el Gobierno de Cantabria y construir una norma útil para todos los municipios. Sin embargo, el resultado presentado transmite la sensación de que las decisiones finales responden más a planteamientos concretos de determinados ayuntamientos que a un verdadero proyecto autonómico de coordinación policial", han opinado.

Por todo ello, han rechazado el borrador "pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión".

"Nuestro rechazo al borrador es un rechazo al retroceso, a la falta de ambición y a la renuncia a mejorar las condiciones profesionales de las policías locales de Cantabria. Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria", han concluido.