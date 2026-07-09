Los sindicatos de la Policía Local vaticinan que la prueba de drogas del atropello de Valdecilla no llegará al juzgado

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Local de Santander (APLB-USO, CCOO, CSIF y SIEP) han vaticinado que la prueba de drogas del atropello que sufrió una mujer de 58 años por un motorista, que le costó la vida, no va a llegar al juzgado por no haber una empresa que la custodie.

A preguntas de los periodistas, tras una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el portavoz del Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), Óscar Gómez, ha apuntado que no sabe cuándo va a empezar el nuevo contrato con el laboratorio encargado de los análisis confirmatorios de detección de drogas, y que lo único que tiene claro es que el anterior finalizó hace dos meses.

"Hay casi 100 pruebas de detección de drogas que están en un congelador y no sabemos si la nueva empresa se va a hacer cargo. Entendemos que no porque la cadena de custodia no es la que debería de haber seguido", ha explicado.

El portavoz de SIEP ha avanzado que en ese congelador hay pruebas tan importantes como el caso de un atropello que hubo en Valdecilla, que terminó con un fallecido.

"Están los compañeros de atestados haciendo la reconstrucción del accidente, al juzgado le dijeron que se había realizado una prueba de drogas y no se va a poder enviar", ha lamentado.

Y es que, ha informado de que la Policía Local puede hacer test de drogas "en casos muy graves", aunque no los pueden enviar, por lo que teme que caducarán en el congelador, y ha señalado que en controles rutinarios ya no se realizan este tipo de pruebas.

"Es tan surrealista como que se quedan en una nevera que no funciona, por lo que tememos que el congelador dejará de funcionar en breve", ha sentenciado.

CASARES PIDE A IGUAL QUE SE SIENTE A NEGOCIAR CON LA POLICÍA LOCAL

Por otro lado, Casares ha elogiado "la enorme colaboración" que mantienen la Policía Local y Nacional para velar por la seguridad de la ciudad de Santander.

El delegado del Gobierno (PSOE) ha opinado que las últimas declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual (PP), en las que, según Casares, ha insinuado "que la Policía Local no va a colaborar con la Policía Nacional, no están a la altura de quien ostenta la máxima responsabilidad en la capital de Cantabria".

"Son impropias de una alcaldesa, no se le ocurriría decirlo a nadie ni aunque lleve dos días en el Ayuntamiento. Sus declaraciones son impropias de quien ostenta esa responsabilidad. Esto es inaceptable e ilegal", ha criticado en referencia al comunicado enviado el 1 de julio por el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, en el que advertía que, en la situación actual, la colaboración que le presta la Policía Local a la Nacional en materia de seguridad ciudadana, "temporalmente no podrá ser tan notable como habitualmente".

Casares ha informado de que dentro de las competencias y de las responsabilidades de la Policía Local está la colaboración con el resto de cuerpos, por lo que, a su juicio, "nadie sensato haría ese tipo de declaraciones". "Esa colaboración va a seguir existiendo", ha puntualizado.

Por ello, ha instado a la alcaldesa a que rectifique y recapacite "de forma urgente", porque esas palabras "son inaceptables".

Casares ha insistido en que la Policía Nacional no puede realizar las competencias que la ley atribuye a los locales, que son "muy específicas" en seguridad ciudadana, en tráfico, en seguridad vial o en el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El delegado del Gobierno ha informado de que los refuerzos específicos que todos los veranos hace la Policía Nacional en Santander ya se pueden ver en las calles, y ha avanzado que en los próximos días se hará la tradicional presentación.

Sin embargo, ha vuelto a pedir a Gema Igual "que cumpla su trabajo" con la Policía Local y resuelva una situación "que es competencia suya", y ha opinado que lo primero que debe hacer es sentarse a negociar con los sindicatos, "algo que no ha hecho en todo 2026", en relación al conflicto abierto entre el cuerpo y el Ayuntamiento por reivindicaciones laborales, la falta de personal y el incumplimiento de acuerdos como el complemento de destino.

"Está demostrando su incompetencia, está tratando de echar balones fuera y que otros asumamos las responsabilidades que, insisto, son del Ayuntamiento. Durante muchos meses la alcaldesa ha sido incapaz de resolver el conflicto que tiene con la Policía Local, que es un conflicto que ha generado ella. Prometió unas cosas a los sindicatos policiales en representación de todo el cuerpo y no lo ha cumplido. Pero esa es su responsabilidad", ha lamentado.

Y ha destacado que en el juego de la desinformación "la alcaldesa es la reina", porque la Policía Local "no solo reclama las mejoras económicas que la alcaldesa prometió, sino que también pide mejoras en sus condiciones de trabajo".

"No puede ser que los agentes de la policía local no tengan las herramientas mínimas para hacer su trabajo, no hay chalecos para todos y no hay reposición de armas. El desorden que tiene la alcaldesa es impropio de la capital de Cantabria. Tiene que resolverlo", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz del SIEP ha subrayado que en el Ayuntamiento de Santander "hay dinero para llegar a acuerdos", pero que falta voluntad política.

"La alcaldesa de Santander es la que se niega a negociar con los sindicatos y no accede a nada. Le hemos pedido muchas reuniones, la última el 1 de julio, y se ha negado tanto ella como el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo", ha apostillado.

Finalmente, el portavoz sindical ha opinado que se notará menos seguridad en la ciudad por la falta de efectivos de Policía Local, y que los eventos multitudinarios "se pueden ver afectados".

"Por poner ejemplos, en el caso de las ferias hay una pareja de policías que andaba por el recinto durante todo el servicio y este año creemos que no se va a poder cubrir. En tema de conciertos también había policía local y tememos que tampoco se va a poder cubrir", ha concluido.