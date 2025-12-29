Sindicatos de la Policía de Santander critican que el Ayuntamiento les echa "un pulso" al no convocar la mesa sectorial

Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Local de Santander (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT) han criticado este lunes que el equipo de Gobierno (PP) "ha decidido echar un pulso" con el cuerpo de seguridad al no convocar la mesa sectorial prevista para este lunes con motivo de la mejora de las condiciones laborales y retributivas.

Las organizaciones sindicales se han emplazado después de Reyes -según ha podido saber Europa Press- para debatir y organizar, en una asamblea, nuevas medidas "ante la falta de respuestas por parte del Ayuntamiento".

Además, a través de un comunicado, han asegurado que el equipo de Gobierno les ha anunciado "de forma expresa que no se va a reunir con las organizaciones sindicales, pese a la gravedad de la situación y al impacto directo que esta decisión tiene sobre la seguridad de los ciudadanos".

En este sentido, han lamentado la "estrategia deliberada de confrontación, bloqueo e inacción" del Consistorio porque "desde hace más de un año y medio incumple acuerdos, evita la negociación y se niega a planificar adecuadamente los servicios policiales".

También han incidido en los incrementos salariales "muy significativos" del equipo de Gobierno en los últimos años, y "10.000 euros en seis años" en el caso de la Alcaldía, mientras que la Policía Local de la capital cántabra "permanece a la cola en condiciones salariales y laborales, sin actualización de complementos, sin reconocimiento de la toxicidad y penosidad del trabajo y con jornadas más largas que el resto de la administración".

"Este contraste resulta difícilmente explicable y socialmente inaceptable", han señalado, ya que, para ellos, "este agravio comparativo no solo se produce respecto a otros municipios, sino también dentro del propio Ayuntamiento, donde existen trabajadores con mejores condiciones económicas y laborales realizando funciones similares".

UN 70% MENOS DE EFECTIVOS EN TARDEBUENA

Por otro lado, los sindicatos policiales han denunciado que durante la tardenoche del 24 de diciembre trabajaron "un 70 por ciento menos de efectivos" que en la de 2024, ya que se ha desplegado una decena de efectivos.

A pesar de la escasez de efectivos los sindicatos han asegurado que la jornada se desarrolló "sin incidentes graves", un resultado que "no es atribuible al Ayuntamiento".

En esta línea, han aplaudido "el saber estar del ciudadano y el respeto mutuo, la convivencia en Santander y la profesionalidad, responsabilidad y sentido del deber de los agentes, que realizaron un sobreesfuerzo extraordinario, multiplicando su carga de trabajo y asumiendo riesgos innecesarios".

Sin embargo, han censurado que se realizaron controles de vehículos "sin las medidas de seguridad adecuadas, debido a la insuficiencia de efectivos, una situación inadmisible que tiene su origen en la falta de planificación y la negativa del equipo de Gobierno a solucionar el problema".

En este sentido, han asegurado que la Policía Local "no se niega a realizado controles de vehículos ni dispositivos de botellón", sino que son "material y operativamente inviables con los efectivos actuales y sin planificación".

"No se puede pretender realizar controles con más de 20.000 personas concentradas en la vía pública disponiendo de una única patrulla, ya que ello supone un riesgo evidente tanto para los agentes como para la ciudadanía", han apuntado.

NOCHEVIEJA Y CABALGATA

Por otra parte, los sindicatos han advertido que "si el Ayuntamiento persiste en su negativa a negociar y a planificar, Nochevieja y la Cabalgata de Reyes quedarán a la suerte, sin dispositivos adecuados y sin garantías de seguridad".

"Si se produjera cualquier incidente o desgracia, la responsabilidad será única y exclusivamente del equipo de Gobierno, por haber decidido no reunirse, no negociar y no adoptar soluciones, confiando la seguridad de Santander al sacrificio personal de una plantilla agotada", han concluido.