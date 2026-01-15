Los sindicatos rechazan los "endebles" argumentos de Teka para justificar el ERE: "Obedece a decisiones caprichosas"

Fábrica de Teka en Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han mostrado su "más absoluto rechazo" al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por el grupo de electrodomésticos Teka y también a los argumentos "endebles" que ha ofrecido la dirección para justificar los despidos, que en el caso de la planta de Santander afectarían a 47 empleados.

La empresa, que pertenece a la multinacional china Midea, y los representantes de los trabajadores han mantenido este jueves la segunda reunión de la mesa negociadora del ERE que Teka anunció en noviembre, tras la primera celebrada el pasado jueves, 8 de enero.

En ese primer encuentro la compañía dio a conocer a los sindicatos la relación del personal afectado, que en el caso de Santander supone cerca del 25% de la plantilla, y en esta ocasión les ha trasladado el informe pericial con el que justifica las causas del despido colectivo, a través de la consultora que lo ha elaborado.

Sin embargo, tras conocer este informe la parte social cree que se ha elaborado "para intentar justificar una decisión injusta y desproporcionada que obedece a decisiones caprichosas", y aún no ha tratado con la dirección ningún tema de condiciones para aplicar el ERE, que plantea 99 despidos en tres centros, además de algunos en oficinas centrales.

Así, se han emplazado a una nueva reunión el próximo miércoles, 21 de enero, para seguir discutiendo las causas del informe, y prepararán un listado de la documentación que consideren que falta y que ven necesaria.

Además, según ha informado en un comunicado la comisión negociadora sindical (UGT-FICA, CCOO y CSIF), ha contraargumentado lo expuesto por la empresa con preguntas "muy concretas sobre la veracidad de los datos presentados", así como sobre el plan de viabilidad, "que no aparece en ningún momento en la documentación".

Finalmente, los sindicatos han vuelto a hacer un llamamiento a la "unidad, compromiso y solidaridad. Es lo que necesita en este momento mas que nunca", han concluido.