Soberón impulsa el partido '942 Cantabria' con el apoyo de alcaldes del PP, PRC y PSOE

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ASTILLERO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón (Ciudadanos), ha impulsado el partido político '942 Cantabria', con el apoyo de actuales regidores de distintas siglas como PRC y PSOE, e incluso del PP, partido que dirige actualmente el Ejecutivo autonómico y del que el regidor formó parte hasta 2018.

La formación cuenta con responsables públicos de procedencias muy distintas: personas vinculadas al PSOE y al PRC, así como independientes y actuales regidores del PP.

Así lo han informado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, que han subrayado que "en ningún caso es un proyecto personal" de Soberón, ya que "va de la mano de muchas más personas que comparten una misma reflexión y una misma preocupación por el futuro de Cantabria".

Según han señalado, este nuevo partido surge ante la "falta de recursos" del municipio, "tras ocho años sin recibir nada del Gobierno".

Y es que Soberón (2 de septiembre 1989) es alcalde de Astillero desde 2019, después de darse de baja del PP (fue presidente de Nuevas Generaciones y concejal de Astillero) y afiliarse a Ciudadanos (que en las elecciones de 2023 quedó fuera del Parlamento cántabro, si bien Soberón logró mayoría absoluta en el municipio).

De esta forma, Soberón y el equipo que apoya la creación de este nuevo partido político han buscado "otras fórmulas" de cara a afrontar las próximas elecciones de 2027, con la convicción de que "hay otra forma de hacer las cosas" y que la gente está "cansada" de la "batalla" del 'y tú más'.

El partido político, denominado '942 Cantabria' en referencia al prefijo telefónico de la comunidad autónoma, fue inscrito oficialmente en el registro del Ministerio del Interior el pasado 29 de mayo de 2026.

Entre los datos publicados, consultados por esta agencia, constan la calle General Moscardó de Santander como el domicilio social del nuevo partido, y una persona que "no está vinculada" a la política como representante legal del mismo.