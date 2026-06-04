Soberón se presentará a las municipales y dice que 942 "puede convertirse en la alternativa que tanta gente busca"

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha anunciado en un vídeo de YouTube su intención de presentarse nuevamente a las elecciones municipales de Astillero y ha afirmado que la nueva plataforma política que ha impulsado, 942 Cantabria, "sirve para despertar Cantabria y puede convertirse en la esperanza, en la ilusión y la alternativa que tanta gente busca".

El regidor, que ganó las anteriores elecciones con las siglas de Ciudadanos, ha subrayado que el proyecto "nace fruto de esta forma de entender la política" basada en el sentido común y es "independiente y con capacidad para transformar las cosas".

En el vídeo dirigido a los vecinos, Fernández Soberón ha justificado su decisión de presentarse nuevamente a la Alcaldía argumentando que "durante estos años de trabajo junto a vosotros hemos coincidido con gobiernos regionales de todos los colores" y ha asegurado que "ni unos ni otros han apostado decididamente por nuestro municipio, rechazando peticiones, propuestas e inversiones necesarias para seguir avanzando".

Ha señalado que ante esta situación "algo hay que hacer" y ha planteado una estrategia clara. "Si quienes deciden sobre el presupuesto de Cantabria no invierten en nuestro municipio, nuestro municipio tendrá que estar presente donde se decide el presupuesto de Cantabria" para conseguir "las inversiones que Astillero y Guarnizo necesitan".

Fernández Soberón ha enfatizado que "aún queda mucho por hacer, pero hace falta ese impulso económico para continuar con la gran transformación que estamos logrando en nuestro municipio" y ha expresado su compromiso personal afirmando que "sabéis la pasión que tengo por nuestro pueblo y lo que disfruto trabajando junto a todos vosotros".

El alcalde ha presentado su candidatura "junto a un gran equipo, con la ilusión de revalidar los resultados de 2023, que fue la victoria de todo un pueblo, liderado por la mejor ideología posible, que es el sentido común", rechazando las etiquetas políticas tradicionales al preguntarse: "Asfaltar una calle o arreglar un parque infantil, ¿qué es? ¿De izquierdas o de derechas?".

Respecto a 942 Cantabria, Fernández Soberón ha insistido en que "este no es un proyecto personal, yo solo soy uno más" y ha explicado que "esta es una idea que surge de la suma de muchas personas con una trayectoria muy potente en la política local actual y de diferentes perfiles que representan muy bien a todos los sectores de la sociedad".

Sin embargo, ha manifestado que "de momento toca ser prudentes, seguir trabajando y en unas semanas o incluso meses, seguro que todo el equipo que lidera 942 podemos trasladar importantes novedades" sobre el desarrollo de la iniciativa política.

Además, el alcalde ha advertido que "cuando surge un proyecto nuevo, independiente y con capacidad para transformar las cosas, aparecerán mil trabas, intentarán desacreditarnos de todas las formas posibles" utilizando "las fórmulas más feas y oscuras", pero ha asegurado que "tenemos lo más importante, el cariño y el apoyo de nuestros vecinos".

Finalmente, Fernández Soberón ha reflexionado sobre su experiencia política señalando que "cuando la cercanía, la normalidad, el sentido común y las personas están por encima de las siglas, las cosas funcionan", mensaje con el que ha cerrado su intervención reafirmando su compromiso con el municipio.