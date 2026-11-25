Acto del PSOE con motivo de la conmemoración del 25N - PEDO CCSARES

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas han afirmado que "la fuerza de las mujeres de Cantabria y España parará un Gobierno del PP y Vox" cuando este domingo, 29 de noviembre, llenen "las urnas de votos progresistas".

En un acto sobre igualdad celebrado en la sede del partido, el líder del PSOE en la región, Pedro Casares, ha reivindicado junto a la candidata de la formación al Senado, Paz de la Cuesta, que "la lucha del 25 de noviembre está más viva que nunca" porque las mujeres "quieren seguir avanzando".

Según una nota de prensa, Casares ha recordado a Ana Orantes y a Nevenka Fernández como dos exponentes de las violencias machistas en España porque "sufrieron y padecieron pero también alzaron la voz frente a este machismo criminal".

Y ha enfatizado que su ejemplo "impulsa" para seguir adelante y recuerda "que nos estamos jugando mucho el 29 de noviembre, porque hay quienes quieren poner Abascal de vicepresidente del gobierno y, si eso ocurre, será en mayor retroceso en la larga ducha de las mujeres y el Partido Socialista no lo va a permitir".

Además, Casares ha rechazado el "negacionismo" del PP y Vox que "no solo niegan la violencia machista" sino que también "se ríen de las mujeres".

Frente a ello, ha remarcado que el PSOE va a lanzar más propuestas para avanzar en igualdad, como blindar en la Constitución el derecho al aborto, seguir aumentando los permisos de maternidad o paternidad como "hemos hecho esta misma semana a 20 semanas" o aprobar una estrategia para la erradicación de la pobreza que "tiene rostro de mujer en este país".

También ha destacado que los socialistas quieren continuar desplegando las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, especialmente ha hecho hincapié en las que tienen que ver con la educación, la formación y contra los discursos que se propagan entre la gente joven en las redes sociales.

"Luchar contra esto requiere de muchas caras y de muchas medidas" ha subrayado Casares, para quien todo parte de la base de que el PSOE cree en la igualdad y la defiende y lucha contra la violencia machista que "otros cuestionan".

Al respecto ha declarado que "hay partidos incluso que eliminan de los presupuestos las partidas para la erradicación de la violencia machista, o el PP ya ha dicho que va a eliminar el Ministerio de Igualdad".

Por su parte, De la Cuesta ha recordado a las 47 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año en España, dos de ellas en Cantabria.