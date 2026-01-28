SODERCAN abre hasta el 2 de febrero el plazo para solicitar el servicio de identificación de la capacidad exportadora - SODERCAN

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, mantiene abierto hasta el 2 de febrero el plazo de solicitud del Servicio de Identificación de la Capacidad Exportadora, dirigido a empresas cántabras que desean iniciarse en la exportación o avanzar hacia una actividad internacional regular.

Este servicio forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, con el que el Gobierno persigue aumentar la base exportadora regional y reforzar la competitividad de las empresas mediante apoyo personalizado en las primeras fases del proceso de internacionalización, ha informado este miércoles el Ejecutivo.

El Servicio de Identificación de la Capacidad Exportadora está orientado a empresas y autónomos sin actividad exportadora o con exportaciones puntuales, que no cuentan todavía con una presencia internacional mínimamente consolidada.

A través de este acompañamiento, SODERCAN pone a disposición de las empresas un profesional experto en internacionalización, que analiza su situación concreta y elabora un diagnóstico individualizado.

El resultado de este proceso es un plan de acción realista y adaptado a las capacidades de cada empresa, que permite identificar fortalezas, debilidades y prioridades, y facilita la toma de decisiones para abordar con mayor seguridad los riesgos asociados a la apertura de nuevos mercados.

El servicio tiene carácter gratuito y está dirigido tanto a pymes como a personas autónomas con interés en iniciar o consolidar su actividad exportadora.

Las solicitudes pueden presentarse a través del portal de ayudas de SODERCAN hasta el 2 de febrero.

AUTODIAGNÓSTICO EXPORT CANTABRIA

De forma complementaria, SODERCAN ofrece también el servicio digital gratuito de Autodiagnóstico Export Cantabria, una herramienta online que permite a las empresas evaluar su grado de preparación para la exportación y conocer los mercados con mayor potencial para sus productos o servicios.

Esta herramienta combina el perfil de la empresa con datos reales de comercio exterior, eliminando el secreto estadístico de los flujos de exportación y analizando hasta 8.000 códigos TARIC/HS a 6 dígitos, para mostrar los países con mayor potencial de exportación y los motivos que lo justifican.

El Autodiagnóstico Export Cantabria ofrece una visión objetiva de la situación de la empresa en relación con los mercados internacionales y constituye un primer paso para planificar el proceso de internacionalización.

El objetivo es ayudar a las empresas de Cantabria sin experiencia exportadora a averiguar cuáles son sus fortalezas y debilidades de cara a abordar mercados internacionales y si están preparadas o no para emprender el proceso de internacionalización.

Este segundo servicio sirve para reflexionar y pensar "dónde estamos y hacia dónde queremos ir" y puede ayudar a sentar las bases y a hacer una planificación de los pasos que se tienen que ir dando en el proceso de internacionalización empresarial.

Se obtiene una foto fija de la situación real empresarial en relación con mercados internacionales, ofreciéndose una información de alto valor añadido para la toma de decisiones empresariales en el ámbito global.

Para más información, las empresas interesadas pueden dirigirse al Área Internacional de SODERCAN (internacional@sodercan.es).