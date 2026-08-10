SODERCAN acuerda con ocho entidades financieras facilitar el anticipo del 75% de sus ayudas a empresas

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN (www.Sodercan.es), Eduardo Arasti, ha firmado este lunes convenios de colaboración con ocho entidades financieras que permitirán a las empresas y emprendedores de Cantabria beneficiarios de ayudas de la sociedad pública acceder al cobro anticipado de hasta el 75 por ciento de la subvención concedida en condiciones ventajosas.

Los acuerdos han sido suscritos con Iberaval, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Caja Viva, Unicaja, Bankinter y Banco Santander, que colaborarán con SODERCAN para facilitar la obtención de los avales necesarios para solicitar el anticipo de las ayudas, ha informado la sociedad pública.

La finalidad de estos convenios es facilitar que las empresas beneficiarias de las convocatorias de SODERCAN puedan acceder a las ayudas en las mejores condiciones posibles y acelerar la puesta en marcha de sus proyectos, y evitar que tengan que esperar a la justificación final de las actuaciones para disponer de una parte importante de los fondos concedidos.

Los convenios establecen que las garantías que concedan las entidades financieras a los beneficiarios para solicitar el anticipo de las ayudas consistirán en avales bancarios indefinidos con un coste anual no superior al 2% sobre el importe avalado, incluidas las comisiones de formalización y riesgo.

Además, las entidades pondrán a disposición de las empresas su red de oficinas en Cantabria para facilitar el acceso a estas soluciones y difundir entre sus clientes las oportunidades de financiación pública que ofrecen las convocatorias de SODERCAN.

Por su parte, la sociedad pública informará a las empresas sobre las distintas alternativas existentes para la obtención de garantías financieras y dará a conocer las posibilidades que ofrecen las entidades adheridas a estos convenios, siempre sin carácter exclusivo.

AYUDAS

Las principales líneas de ayudas de SODERCAN para apoyar la innovación, el emprendimiento, la internacionalización y la mejora de la competitividad contemplan la posibilidad de solicitar el cobro anticipado de hasta el 75% mediante la presentación de un aval bancario a primer requerimiento.

En total, 15 convocatorias de ayudas de SODERCAN, dotadas con 9,4 millones de euros, permiten solicitar este cobro anticipado mediante la presentación del correspondiente aval.

Entre los programas que incluyen esta opción se encuentran las ayudas para proyectos de I+D en tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y economía circular; el programa de transferencia tecnológica INVESNOVA; las ayudas a grandes proyectos de mejora de la competitividad; protocolo familiar; clústeres sectoriales; contratación de técnicos de I+D y de comercio internacional; y el programa Emplea de apoyo a la contratación en empresas de nueva creación.

Las entidades interesadas en ampliar información se pueden poner en contacto con el Área Financiera de SODERCAN areafinanciera@sodercan.es para conocer los detalles del convenio.

El consejero delegado de SODERCAN, Angel Pedraja, ha agradecido el interés de los colaboradores y ha animado al resto de firmas financieras con presencia en la región a sumarse a esta iniciativa.

Por su parte, Arasti ha destacado que esta iniciativa "contribuye a que las empresas dispongan de los recursos económicos necesarios desde las fases iniciales de sus proyectos, evitando tensiones de tesorería y favoreciendo que puedan ejecutar sus inversiones con mayor agilidad y seguridad".

Asimismo, ha subrayado que la colaboración entre SODERCAN y las entidades financieras "refuerza el compromiso conjunto con el desarrollo empresarial de Cantabria y mejora el acceso de autónomos y empresas a las herramientas de apoyo público impulsadas por el Gobierno de Cantabria".

Han firmado los convenios el director general de Iberaval, Pedro Pisonero; la directora territorial Norte de BBVA, Marta Alonso; el director de Banca de Instituciones de CaixaBank en Cantabria, Julio Rodríguez-Acha; la directora territorial Norte de Banco Sabadell, Marta Ríos; el jefe de zona Cantabria de Caja Viva, Eduardo Benito; el director territorial Empresas Norte de Unicaja, José Marcos Fernández; el director Zona Norte Empresas y Corporaciones de Bankinter, Luis Manuel Espeso; y el director de Instituciones de Banco Santander, Roberto García-Borbolla.