SODERCAN amplía hasta el 8 de mayo el plazo para participar en el programa de Compra Pública de Innovación

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha ampliado hasta este viernes, 8 de mayo, el plazo de solicitud para participar en el Programa de Capacitación en Compra Pública de Innovación (CPI).

Esta formación especializada se desarrollará durante los meses de mayo y junio, con el apoyo técnico de la consultora Science & Innovation Link Office (SILO), y con un enfoque eminentemente práctico, orientado a mejorar la preparación de las empresas para identificar y acceder a oportunidades de contratación pública vinculadas a la innovación.

El programa es gratuito y combina dos sesiones presenciales de formación grupal, con una duración total de ocho horas, programadas para el 28 y 29 de mayo, y un servicio de mentorización individual de hasta dos horas por empresa.

La iniciativa forma parte del proyecto TECHFABLAB, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

La Compra Pública de Innovación es un instrumento estratégico que permite a las administraciones públicas utilizar su poder de compra para impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras, favoreciendo la colaboración entre el sector público y el tejido empresarial.

Desde el punto de vista de las empresas, especialmente pymes y startups tecnológicas, la CPI representa una oportunidad clave para validar soluciones, obtener primeras referencias, diversificar actividad y acceder a nuevos mercados, si bien exige conocimientos y capacidades específicas.

A lo largo de las sesiones, las entidades participantes trabajarán sobre casos prácticos y simulaciones reales de licitaciones, abordando aspectos como la identificación de necesidades públicas, la viabilidad técnica, los riesgos, la estrategia de alianzas o la preparación de la documentación necesaria.

La fase de mentorización permitirá avanzar de forma personalizada en oportunidades concretas de cada empresa, definiendo estrategias de acceso, posibles colaboraciones y planes de acción para participar en procesos de CPI con mayores garantías de éxito.

El programa está dirigido a empresas innovadoras y personas trabajadoras autónomas con actividad a partir de enero de 2018, así como centros tecnológicos y de investigación con actividad en Cantabria, con especial atención a aquellas vinculadas a sectores de media y alta tecnología, TIC o a los ecosistemas prioritarios de especialización inteligente de la región.

Se ofertan 10 plazas, con un máximo de dos personas por empresa, y la selección se realizará por orden de presentación de solicitudes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. La solicitud debe realizarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Con este programa, SODERCAN refuerza su apoyo al ecosistema emprendedor e innovador de Cantabria y apuesta por mejorar la competitividad de las empresas regionales en un ámbito estratégico como la contratación pública innovadora, cuya relevancia y volumen de oportunidades seguirá creciendo en los próximos años.