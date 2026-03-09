SODERCAN aprueba medidas y protocolo LGTBI para la igualdad y no discriminación en el entorno laboral

Archivo - Vistas Generales Sodercan - CÉSAR ORTIZ GONZÁLEZ - Archivo

SANTANDER 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de SODERCAN (www.sodercan.es) ha aprobado recientemente el texto definitivo de las nuevas medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, así como el Protocolo para la prevención y actuación ante casos de acoso y violencia por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género en el ámbito de la empresa.

Esta decisión consolida el firme compromiso de SODERCAN con la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el entorno laboral, ha informado este lunes la sociedad pública dependiente de la Consejería de Industria.

Ambos documentos, que recogen el contenido mínimo exigido por el Anexo II del Real Decreto 1026/2024, han sido validados por unanimidad por todos los miembros de la Comisión Negociadora.

Tras su aprobación, el Boletín Oficial de Cantabria ha publicado hoy 9 de marzo, el nuevo texto del artículo 39 del III Convenio Colectivo de SODERCAN, resultante del acuerdo de la Comisión Negociadora de las medidas planificadas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI.

Con este paso, SODERCAN refuerza la garantía de entornos laborales seguros, inclusivos y respetuosos, alineándose con los principios de respeto, diversidad e igualdad que inspiran su actividad.

Estas acciones suponen un avance significativo en la consolidación de una cultura corporativa inclusiva y en cumplimiento de la normativa vigente, reafirmando el compromiso de SODERCAN con la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas.