SODERCAN y Cámara abordan las nuevas exigencias de la UE frente a la deforestación en el comercio internacional

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, y la Cámara de Comercio celebrarán el 29 de septiembre, de 10 a 12.15 horas, una jornada virtual sobre la nueva normativa de la Unión Europea contra la deforestación y sus implicaciones para el comercio internacional.

La convocatoria está especialmente dirigida a responsables de internacionalización, compras, importación, logística, aduanas, sostenibilidad, calidad y cumplimiento normativo, así como a gerentes y responsables de pymes que trabajen con proveedores o cadenas de suministro internacionales. Se desarrollará en formato virtual y la participación será gratuita previa inscripción.

La sesión se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, que tiene entre sus objetivos reforzar la presencia de los sectores productivos de la comunidad autónoma en los mercados exteriores e incrementar el número de empresas exportadoras, ha informado SODERCAN.

Bajo el título 'Nueva Ley de la Unión Europea contra la deforestación y su implicación en el Comercio Internacional', la jornada ofrecerá a las empresas una aproximación clara y práctica al Reglamento Europeo contra la Deforestación, conocido como EUDR, y a las obligaciones que introduce para determinados productos y materias primas.

La normativa afecta a los operadores y comerciantes que introducen determinados productos en el mercado de la Unión Europea, los comercializan o los exportan. Su aplicación tendrá especial incidencia en los sectores forestal y de la madera, agroalimentario, ganadero e industrial, así como en aquellas empresas que importan, exportan, comercializan o transforman productos incluidos en el Reglamento.

El EUDR tiene como finalidad garantizar que los productos comercializados o exportados desde la Unión Europea no procedan de terrenos recientemente deforestados ni hayan contribuido a la degradación forestal.

La normativa establece, además, que los productos afectados deben haber sido obtenidos conforme a la legislación del país de producción y estar respaldados por la correspondiente declaración de diligencia debida. Según la información actualizada de la Comisión Europea, las obligaciones comenzarán a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores medianos y grandes y el 30 de junio de 2027 para los operadores pequeños y microempresas, con la excepción de determinados operadores ya incluidos en el anterior Reglamento de la Madera de la Unión Europea.

JORNADA

La sesión permitirá conocer el alcance de la normativa y preparar su aplicación desde una perspectiva operativa. Entre otras cuestiones, se abordarán los antecedentes y la finalidad del Reglamento, su ámbito de aplicación, las novedades introducidas en 2026, las definiciones y los diferentes roles empresariales, así como ejemplos prácticos sobre los productos afectados.

El programa prestará especial atención a las obligaciones que deberán asumir las empresas, los procedimientos de diligencia debida, las diferencias entre los distintos tipos de declaraciones, la evaluación del riesgo por países, el calendario de aplicación, la relación entre el EUDR y el anterior Reglamento de la Madera de la Unión Europea y el régimen sancionador.

SODERCAN ha destacado que estos contenidos resultan especialmente relevantes para las compañías que necesiten garantizar la trazabilidad de sus productos, comprobar el origen de las materias primas y revisar la información disponible a lo largo de su cadena de suministro para adaptarse a las nuevas exigencias.

La formación será impartida por Nicolás Bonilla Sánchez, asesor en Impuestos Especiales y medioambiente, y Melissa Segura Agüero, asesora de BLN Palao Abogados.

La apertura correrá a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja Terán, y la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega.

Más información en la web de SODERCAN y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es o por correo electrónico en la dirección internacional@sodercan.es