SODERCAN y Cámara organizan un curso para ayudar a las empresas a diferenciarse y competir en el extranjero

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, a través de SODERCAN (www.sodercan.es) y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, organiza los días 18 y 19 de noviembre el curso 'Planificación y Marketing Internacional: el valor de pensar diferente', una formación dirigida a facilitar a las empresas nuevas herramientas para diferenciarse, innovar y afrontar su actividad en los mercados internacionales.

La formación está dirigida a empresarios y CEO, responsables de internacionalización y exportación y directivos de otras áreas interesados en desarrollar nuevas capacidades para innovar y competir en mercados exteriores. Las plazas están limitadas a 20 participantes.

La actividad, que se celebrará de 8.30 a 14.30 horas en la Torre Xtela del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028. Frente a una formación convencional en planificación o marketing, el programa plantea trabajar capacidades que permitan a las empresas abordar de otra forma los retos asociados a su crecimiento internacional.

Así, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, escucha, empatía, trabajo colaborativo o detección de necesidades del cliente forman parte de las habilidades que se desarrollarán durante las sesiones.

El curso correrá a cargo de Héctor Robles, consultor internacional, empresario y mentor de empresarios y emprendedores, experto en innovación, autoliderazgo, cultura y transformación empresarial. Robles cuenta con 26 años de trayectoria empresarial y ha diseñado y desarrollado innovaciones en más de 30 sectores y cinco continentes.

La actividad empleará una metodología de learning by doing, basada en dinámicas grupales, ejercicios prácticos y análisis de experiencias empresariales para trasladar posteriormente lo aprendido a situaciones reales de la empresa.

La sesión del miércoles 18 se centrará en 'Aprender a mirar diferente: cuestionar, crear y resolver retos', mientras que la del jueves abordará la innovación desde las personas, con especial atención a la escucha del cliente, la identificación de necesidades y la generación de valor. El programa incluye además el análisis de casos de éxito empresarial e innovación internacional.

El objetivo es que los participantes desarrollen capacidades para desenvolverse en contextos de cambio e incertidumbre y adquieran herramientas que puedan aplicar tanto a la diferenciación en mercados internacionales como a la innovación en distintas áreas de sus negocios.

MENTORÍA INDIVIDUAL

Como complemento a las dos jornadas presenciales, las empresas participantes tendrán acceso a una mentoría individual online con Héctor Robles durante la semana del 23 al 27 de noviembre.

Antes de esa sesión recibirán un autodiagnóstico empresarial, que servirá para orientar la mentoría y facilitar recomendaciones prácticas adaptadas a cada empresa.

La apertura, el miércoles a las 8.30 horas, correrá a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y de la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega.

La asistencia es gratuita, previa inscripción y hasta completar las plazas disponibles. Más información en internacional@sodercan.es y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es