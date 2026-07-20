SODERCAN y las Cámaras de Comercio renuevan su alianza para impulsar el emprendimiento femenino

Representantes de Sodercan y las Cámaras de Comercio renuevan su alianza - SODERCAN

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) ha renovado los convenios de colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria y la de Torrelavega para continuar el Programa Emprendedoras, destinado a fomentar el emprendimiento femenino y facilitar la creación, consolidación y crecimiento de proyectos empresariales liderados por mujeres.

La firma de estos acuerdos refuerza una colaboración "consolidada" que, según la sociedad adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, "ha demostrado su capacidad para acompañar a las mujeres emprendedoras en todas las etapas de desarrollo de sus iniciativas empresariales".

En los tres últimos años, el programa ha atendido a 1.779 usuarias, ha registrado 2.596 demandas de asesoramiento y ha contribuido a la puesta en marcha de 291 nuevas empresas en Cantabria, destaca en un comunicado SODERCAN (www.sodercan.es).

Su presidente y consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que "el emprendimiento femenino es un factor clave para diversificar y fortalecer el tejido empresarial de Cantabria, generar nuevas oportunidades de empleo y fijar talento en nuestra comunidad autónoma".

Asimismo, ha señalado que la renovación de estos convenios "permite seguir acompañando a las mujeres que desean transformar una idea en una empresa viable, poniendo a su disposición asesoramiento especializado y herramientas adaptadas a sus necesidades".

PLAN DE APOYO AL EMPLEO AUTÓNOMO

El Programa Emprendedoras de las Cámaras de Comercio está incluido en el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria, y es un complemento a las actuaciones del Área de Creación de Empresas de SODERCAN, que a través del programa Emprecan Plus ofrece asesoramiento para la creación de empresas, formación y ayudas financieras para la puesta en marcha del proyecto empresarial.

Arasti ha destacado que la Consejería y las cámaras también colaboran en otras iniciativas como el Plan de Internacionalización para impulsar la competitividad de las empresas de Cantabria.

Por su parte, los responsables de las Cámaras de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, y de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, han valorado la "eficacia" de una colaboración que permite acercar servicios de orientación, formación y asesoramiento a emprendedoras de toda la región, facilitando el acceso a recursos y herramientas para transformar ideas de negocio en proyectos empresariales viables.

EL MEJOR RESULTADO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

En 2025 se atendió a 686 mujeres, se gestionaron 970 consultas y demandas de asesoramiento y se favoreció la creación de 110 nuevas empresas, la cifra más alta del periodo analizado.

Más del 91% de las participantes eran emprendedoras y cerca de dos tercios se encontraban en paro cuando accedieron al programa. Los perfiles son muy diversos, predominando las mayores de 25 años y con formación secundaria o universitaria.

APOYO INTEGRAL A LAS EMPRENDEDORAS.

A través de las Cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega, el programa ofrece servicios de información, orientación, asesoramiento especializado, acompañamiento en la elaboración de planes de empresa y apoyo en la búsqueda de financiación, entre otros .

La renovación de estos convenios permitirá dar continuidad a un servicio que contribuye a eliminar barreras para el emprendimiento femenino, fomentar la igualdad de oportunidades y fortalecer el ecosistema empresarial de Cantabria.