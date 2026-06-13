SODERCAN cierra el 22 de junio el periodo para solicitar las ayudas INVESNOVA 2026

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN) cierra el 22 de junio el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria INVESNOVA 2026, destinada a fomentar la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos de investigación industrial y estudios de viabilidad en el tejido empresarial cántabro.

El programa cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y su objetivo es reforzar la cooperación entre empresas y organismos de investigación, acercando los resultados de la I+D al mercado, promoviendo nuevos productos y servicios innovadores y mejorando la competitividad del tejido productivo, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Las ayudas están dirigidas a empresas y autónomos con centro de trabajo en Cantabria que promuevan proyectos de investigación industrial y estudios de viabilidad técnica o tecnológica desarrollados por organismos de investigación, como universidades, institutos y centros tecnológicos.

Las ayudas podrán alcanzar un máximo del 60% de los costes subvencionables para Pymes y del 50% para grandes empresas, con un importe máximo de 100.000 euros por proyecto. Los proyectos deberán contar con un presupuesto mínimo de 20.000 euros y una duración máxima de 12 meses.

"Queremos maximizar la transferencia de tecnología en Cantabria, para que nuestro ecosistema de I+D+i alcance todo su potencial", ha afirmado el consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta la calidad científico-técnica del proyecto, su grado de innovación, la generación de transferencia tecnológica efectiva y su alineación con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Cantabria 2021-2027.

Asimismo, las bases de la convocatoria contemplan bonificaciones adicionales por la participación de investigadoras y por la localización del proyecto en municipios de la cuenca del Besaya: Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega y Alfoz de Lloredo.

SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 22 de junio de 2026 y la tramitación se realiza de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Con esta convocatoria, SODERCAN refuerza su apuesta por la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa como palancas clave para el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad en Cantabria.

Cada empresa solicitante podrá presentar como máximo dos solicitudes. Son subvencionables los costes de investigación y de estudios de viabilidad que se pueden acreditar con los contratos suscritos al efecto desarrollados por organismos de investigación.

Las ayudas podrán estar cofinanciadas hasta un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa FEDER 2021-2027 de Cantabria.

La misión del programa INVESNOVA es potenciar la creación de empresas tecnológicas (EBT), facilitar la explotación de resultados de I+D, impulsar la propiedad industrial e intelectual, atraer talento cualificado e impulsar la comercialización tecnológica.