SODERCAN concede 85.000 euros en ayudas a 14 empresas para inversiones en ciberseguridad

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), perteneciente a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha aprobado ayudas por un valor de 85.300 euros para un total de 14 empresas que concurrieron a la convocatoria de subvenciones CIBERREG de 2025 tras realizar inversiones en ciberseguridad que suman más de 200.000 euros.

Las empresas que han conseguido estas ayudas son Conservas Hoya, TST (Tecnologías, Servicios Telemáticos y Sistemas), Andros La Serna, Talleres Oran, Fagor Telecom, Centralia GBE, Manufacturas Garcia Varona, Reinosa Forgings & Castings, TTI Norte, Sereco Gestión, Jose Peña Lastra, SOINCON (Soluciones Industriales de Conectividad), Puertas Roper y ASTANDER (Astilleros de Santander).

La línea de ayudas CIBERREG, lanzada por SODERCAN en paralelo a la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el marco de la iniciativa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de los Fondos Next Generation-EU.

Tras la resolución de la convocatoria de 2025, SODERCAN publicará a finales de este mes una nueva orden de ayudas, a la que pondrán presentarse todas aquellas empresas del sector industrial y servicios auxiliares que hayan realizado inversiones en ciberseguridad a partir de enero de 2025. La solicitud se debe presentar telemáticamente a través del Gestor de Ayudas de la Sociedad.

Tal y como ha explicado el consejero de Industria, Eduardo Arasti, el objetivo de estas ayudas es reforzar las inversiones en ciberseguridad del tejido empresarial de Cantabria, "como palanca tecnológica y como instrumento habilitador, que garanticen la transformación tecnológica del entorno industrial, la atracción de actividad económica de alto valor añadido, y en definitiva la mejora de la productividad empresarial".

Arasti ha subrayado que la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto "clave" para la competitividad de las empresas, y que es de "vital importancia" para las organizaciones contar con las medidas de protección oportunas, que permitan proteger los sistemas informáticos, la información, los activos y la infraestructura.

Las ayudas están dirigidas tanto a empresas como a autónomos del sector industrial manufacturero o de servicios de apoyo a la industria, lo que abarca un amplio abanico de sectores de actividad y heterogeneidad de posibles beneficiarios, desde microempresas y autónomos hasta grandes empresas.

Son susceptibles de ayuda las asistencias técnicas o servicios contratados, tales como consultoría, ingeniería, auditoría y primeras certificaciones; así como los costes de formación, hardware y software.

La intensidad de la subvención será de hasta el 50% de los gastos elegibles, con una ayuda máxima de 20.000 euros por solicitante y un máximo de una solicitud por interesado.