SODERCAN conecta el talento universitario con ocho retos reales de startups cántabras

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SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Start Talent Cantabria de SODERCAN, sociedad pública adscrita a la Consejería de Industria, llega esta semana a la Universidad de Cantabria (UC) con el objetivo de conectar a estudiantes universitarios con startups de la región para desarrollar Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) a partir de retos reales planteados por las propias empresas.

El programa, impulsado por SODERCAN (www.sodercan.es), ejecutado por Solsticio y con la colaboración de la UC, cuenta actualmente con siete proyectos en ámbitos como inteligencia artificial, digitalización, industria 4.0, sostenibilidad y estrategia.

El objetivo es doble: facilitar que las empresas incorporen conocimiento universitario a proyectos concretos y ofrecer al alumnado la oportunidad de aplicar su formación a necesidades empresariales reales, adquirir experiencia y establecer un primer contacto con el tejido productivo regional, ha informado el Gobierno.

Start Talent Cantabria busca así reforzar la conexión entre universidad y empresa y contribuir a la retención del talento joven en la comunidad.

Los proyectos se adaptan al calendario académico y cuentan con una dedicación estimada de unas 360 horas de trabajo efectivo por parte del estudiante. El programa contempla además acompañamiento durante todo el proceso, desde la conexión entre la empresa y el perfil universitario más adecuado hasta el seguimiento del proyecto.

CHARLAS INFORMATIVAS

Para dar a conocer directamente esta oportunidad entre alumnado y profesorado, este martes y miércoles, 3 y 4 de noviembre, se celebrarán diferentes stands y charlas informativas en tres centros de la Universidad de Cantabria.

Este martes, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acoge un stand informativo en el hall, de 10 a 12 horas, y una charla de presentación a las 15.30 horas, en el aula 21 de la segunda planta.

El miércoles 4, la actividad continuará en la Facultad de Ciencias, con un stand en el hall de 9.15 a 11 horas y de 15.30 a 16.30 horas, y una charla a las 15 horas en el aula 7.

También mañana, la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación contará con un stand de 11.30 a 13.30 horas y una charla informativa a las 13.30 horas en el salón de actos.

TALENTO PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Start Talent Cantabria se integra en la estrategia de SODERCAN de apoyo al emprendimiento innovador, la transferencia de conocimiento y la mejora de la competitividad del tejido empresarial.

La iniciativa busca acercar perfiles universitarios especializados a startups y empresas innovadoras, incrementar las oportunidades de contratación, prácticas o colaboración profesional y fomentar una cultura de innovación abierta en el ecosistema regional.

Con este programa, SODERCAN pretende que el conocimiento generado en la universidad se traduzca en soluciones para las empresas y que, al mismo tiempo, el talento joven encuentre oportunidades para desarrollar su carrera en proyectos empresariales de la región. L

as personas interesadas pueden registrarse en la plataforma del programa, consultar los proyectos disponibles e inscribirse en aquellos que mejor se ajusten a sus estudios e intereses.