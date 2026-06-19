SODERCAN consolida los sprints tecnológicos en FP con la participación de 272 estudiantes de 15 centros - SODERCAN

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha cerrado la segunda edición de los sprints tecnológicos en Formación Profesional con la participación de 272 estudiantes de Cantabria, consolidando esta iniciativa como una herramienta eficaz para fomentar el espíritu emprendedor e innovador entre el alumnado.

Así lo ha informado la sociedad adscrita a la Consejería de Industria, que ha explicado que el programa se desarrolla en colaboración con la Consejería de Formación Profesional y con la coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TechFabLab, cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del programa RETECH.

La segunda edición se ha desarrollado en 15 centros educativos y 22 ciclos formativos y ha contado con la implicación de 33 docentes, ampliando su alcance respecto a la primera y reforzando su implantación en el sistema de Formación Profesional.

Los sprints tecnológicos, centrados en las tecnologías de croma e impresión 3D, han permitido al alumnado trabajar sobre retos reales mediante metodologías prácticas y colaborativas, combinando sesiones inspiradoras con expertos y desarrollo de soluciones en equipo.

Uno de los resultados más significativos ha sido el impacto en la motivación de los participantes. El grado de interés del alumnado en este tipo de dinámicas ha aumentado cerca de un 25%, pasando de una valoración inicial de 3,38 a 4,17 sobre 5 tras su participación. Asimismo, la utilidad de los conocimientos adquiridos para su futuro profesional ha recibido una puntuación media de 4,1 sobre 5.

En cuanto al perfil de los participantes, destaca que casi el 40% del alumnado ha sido femenino, un dato relevante en el objetivo de avanzar hacia una mayor presencia de mujeres en ámbitos tecnológicos e innovadores, ha destacado SODERCAN.

La segunda edición de los sprints tecnológicos se ha desarrollado en los centros de Formación Profesional ESAC Roberto Orallo y en los IEs Besaya, Foramontanos, La Albericia, Lope de Vega, 8 de Marzo, Peñacastillo, Ricardo Bernardo, Santa Cruz, José del Campo, Fuente Fresnedo, Zapatón, Montesclaros, Augusto González Linares y Miguel Herrero Pereda.

Estos programas se han desarrollado en las aulas de emprendimiento (ALE) y aulas tecnológicas (ATECA), espacios diseñados para acercar al alumnado a tecnologías emergentes y metodologías innovadoras.

COMPROMISO CON EL TALENTO JOVEN

Los sprints tecnológicos tienen como objetivo acercar tecnologías disruptivas al alumnado de Formación Profesional, impulsar vocaciones científico-tecnológicas y fortalecer la conexión entre el ámbito educativo y el tejido empresarial de Cantabria.

Con el cierre de esta segunda edición, SODERCAN refuerza su compromiso con el desarrollo del talento joven y la promoción de la innovación en el sistema educativo, consolidando un modelo que conecta formación, tecnología y emprendimiento.