SODERCAN crea una plataforma para conectar a los agentes de la cadena de valor de los residuos plásticos marinos - SODERCAN

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha creado una nueva plataforma digital para identificar, dar visibilidad y conectar a los distintos agentes que forman parte de la cadena de valor de los residuos plásticos marinos, desde quienes intervienen en su recogida y gestión hasta las empresas con capacidad para transformarlos o incorporarlos como materia prima secundaria a sus procesos productivos, con el fin de impulsar soluciones de economía circular y nuevas oportunidades de negocio.

La herramienta nace con la vocación de facilitar el encuentro entre oferta y demanda y hacer visible un ecosistema en el que participan empresas industriales y de gestión de residuos, organizaciones vinculadas al medio marino, administraciones públicas, centros tecnológicos y de investigación, asociaciones y otras entidades que pueden desempeñar un papel facilitador.

La plataforma de residuos plásticos se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo BluePoint y cuenta ya con un amplio directorio que clasifica a las entidades según su papel en la cadena de valor como oferta, demanda, oferta y demanda o facilitadoras.

A partir del mapeo realizado en el proyecto, SODERCAN invitó a las empresas y entidades identificadas a ampliar la información sobre su actividad, y una veintena de ellas ha contribuido directamente a enriquecer los contenidos de la plataforma. Entre ellas figuran Buceo Pedreña y Gravity Wave, vinculadas a la oferta; Textil Santanderina, Pladomin, AMICA, la iniciativa SEAQUAL y la Universidad de Cantabria, en el ámbito de la demanda; y Cayón Gestión y Servicios y Grupo Armando Álvarez/ASPLA, con presencia tanto en la oferta como en la demanda.

Su participación permite mostrar la diversidad de capacidades que confluyen en torno a la recuperación, gestión, investigación, transformación y potencial aprovechamiento de estos materiales.

A ellas se suman, como agentes facilitadores, la startup ENVISAD, Red Cambera, Centro Tecnológico CTC, Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA), Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria (GAC Oriental), la empresa pública MARE, Autoridad Portuaria de Santander, Centinelas Cantabria, Confederación Hidrográfica del Cantábrico y Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria.

Juntas conforman una representación muy diversa del ecosistema empresarial, científico, institucional y social necesario para abordar una cadena de valor en la que intervienen capacidades y conocimientos muy diferentes.

Esta diversidad permite visualizar el principal propósito de la plataforma: poner en relación capacidades que hasta ahora podían estar dispersas y facilitar el contacto entre quienes recogen, gestionan, investigan, transforman o pueden aprovechar estos materiales.

La plataforma es resultado del trabajo previo de identificación, mapeo y caracterización de los agentes clave de la cadena de valor del plástico marino en Cantabria, desarrollado en el marco de BluePoint, proyecto europeo que combina cooperación, innovación, emprendimiento e internacionalización para aprovechar la cadena de valor del plástico marino y las oportunidades de negocio asociadas.

Como socio del proyecto en representación del Gobierno de Cantabria, SODERCAN desarrolla labores de prospección, detección y gestión de potenciales beneficiarios, además de promover y apoyar el emprendimiento y el desarrollo de negocio entre empresas y personas emprendedoras vinculadas a esta cadena de valor.

SODERCAN aporta de esta forma su experiencia en desarrollo empresarial para identificar capacidades, generar conexiones y explorar nuevas posibilidades de actividad económica asociadas a la recuperación y valorización de los plásticos marinos.