SODERCAN impulsa la participación de startups de Cantabria en South Summit Madrid - SODERCAN

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria e Innovación, impulsa un año más la presencia del ecosistema emprendedor regional en el South Summit 2026, uno de los principales eventos internacionales de emprendimiento, innovación e inversión, que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de junio.

Para ello, SODERCAN ha abierto una convocatoria dirigida a startups y empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTs) interesadas en participar dentro del stand agrupado de Cantabria, junto a las entidades que forman parte del proyecto Tech FabLab. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de abril a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

El consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado que esta iniciativa permitirá a las startups cántabras presentar sus productos y servicios en un entorno internacional; conectar con inversores, corporaciones y agentes clave del ecosistema; generar oportunidades de negocio y colaboración; e impulsar su proceso de crecimiento y escalado.

El South Summit es una plataforma global que reúne a startups, inversores y grandes empresas con el objetivo de fomentar la innovación y facilitar el acceso a financiación y mercados internacionales.

La convocatoria contempla la participación de un máximo de ocho empresas, que deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos: ser startups o EIBTs con actividad iniciada a partir de enero de 2017; operar en sectores de media o alta tecnología; haber participado en programas o recibido apoyo de SODERCAN (EIBTs, I+D, StartUp Capital, etcértera) y contar con reconocimiento como empresa innovadora

AYUDAS ECONÓMICAS PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN

Además de la presencia en el stand agrupado, las empresas seleccionadas podrán optar a ayudas de hasta 1.400 euros para cubrir gastos de entrada al evento, transporte y alojamiento. Estas ayudas se articularán a través de una próxima convocatoria específica de SODERCAN para fomentar la participación en eventos internacionales de emprendimiento.

Esta acción se enmarca en el proyecto Tech FabLab, integrado en el programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Tech FabLab es una alianza estratégica en la que el Gobierno de Cantabria participa junto con La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña.

El proyecto tiene como objetivo impulsar redes de emprendimiento digital, fomentar el desarrollo de startups tecnológicas y promover la aplicación de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial en los sectores estratégicos definidos en la RIS3 de Cantabria.