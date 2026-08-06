SODERCAN impulsa un programa gratuito para ayudar a pymes cántabras en sus primeros pasos en la exportación

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SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN, empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha puesto en marcha el Programa para la Identificación de la Capacidad Exportadora, una iniciativa gratuita dirigida a pymes y personas autónomas de Cantabria que quieren iniciarse en la exportación o que solo han vendido al exterior de manera esporádica.

El programa se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, y responde a uno de sus objetivos prioritarios: ampliar la base exportadora regional y acompañar a las empresas en sus primeras decisiones de apertura a mercados internacionales, destaca SODERCAN (www.sodercan.es) en un comunicado.

La iniciativa ofrece a cada empresa participante un acompañamiento especializado de 14,5 horas por parte de una persona experta sectorial, con sesiones presenciales y online, para analizar su situación real, detectar fortalezas y debilidades competitivas, valorar su preparación financiera y operativa, e identificar oportunidades concretas para abordar mercados exteriores.

El itinerario comienza con un diagnóstico personalizado del grado de preparación de la empresa para exportar. A partir de ese análisis, se desarrollan sesiones de transferencia de conocimiento para interpretar los resultados y convertirlos en decisiones prácticas.

Después, la empresa recibe apoyo para diseñar un plan de acción individualizado, con objetivos a corto plazo, calendario de ejecución y mapeo de recursos disponibles en SODERCAN, ICEX, Cámara de Comercio y otras entidades de apoyo.

El programa incluye además una fase de mentorización y acompañamiento personalizado inicial para la puesta en marcha del plan de internacionalización durante un plazo máximo de tres meses.

Las empresas admitidas deberán implicarse activamente en el proceso, asistir a las reuniones programadas y dedicar al menos 25 horas al desarrollo completo del itinerario.

Podrán participar pymes y trabajadores autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica, que estén válidamente constituidos, sean titulares en Cantabria de una actividad económica del sector industrial o servicios de apoyo a la industria, dispongan de producto o servicio propio y se encuentren en fase de iniciación a la exportación.

Quedan excluidas las actividades basadas exclusivamente en ecommerce, las actividades en régimen de franquicia y las empresas o entes públicos.

SOLICITUD TELEMÁTICA

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del portal de ayudas de SODERCAN antes del 26 de febrero de 2027.

La admisión se realizará por orden de presentación, siempre que las empresas cumplan los requisitos establecidos y exista crédito disponible.

El objetivo final es que las empresas cántabras que todavía no exportan, o que lo hacen de forma puntual, puedan conocer con mayor precisión si están preparadas para salir al exterior, qué capacidades necesitan reforzar y qué pasos concretos deben dar para iniciar su proceso de internacionalización con mayores garantías.

AUTODIAGNÓSTICO EXPORT CANTABRIA

De forma complementaria, SODERCAN mantiene disponible el servicio digital de Autodiagnóstico Export Cantabria, una herramienta online gratuita que permite a las empresas evaluar su grado de preparación para exportar y obtener una primera orientación sobre los mercados con mayor potencial para sus productos o servicios.

Esta herramienta combina el perfil de la empresa con datos de comercio exterior y analiza miles de códigos TARIC/HS para ofrecer información de valor añadido sobre destinos internacionales, ayudando a reflexionar sobre "dónde estamos y hacia dónde queremos ir" antes de iniciar un proceso de internacionalización.

Para más información, las empresas interesadas pueden dirigirse al Área de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN a través del correo