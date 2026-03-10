SODERCAN lanza Start In Cantabria, un portal integral para impulsar la creación y crecimiento de startups - SODERCAN

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha puesto en marcha Start In Cantabria, un portal integral para impulsar la creación de startups, reforzar el emprendimiento innovador y atraer talento a la región.

La nueva plataforma nace con el objetivo de centralizar en un único espacio todos los recursos, programas, ayudas y oportunidades disponibles para emprender desde Cantabria, y se consolida como punto de encuentro para startups, emprendedores, nómadas digitales e inversores interesados en desarrollar sus proyectos en la comunidad.

Según ha informado el Gobierno este martes, Start In Cantabria ofrece un recorrido completo adaptado a la madurez de cada proyecto, facilitando el acceso a servicios de asesoramiento, incubación, aceleración, financiación, espacios, herramientas y visibilidad, tanto para iniciativas en fases iniciales como para startups en crecimiento.

SODERCAN ha impulsado este portal en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TECH FABLAB, una alianza estratégica en la que el Gobierno de Cantabria participa junto con La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña, para crear un sistema transregional de apoyo al emprendimiento digital.

Tech FabLab forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

ASESORAMIENTO, INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN

El portal incluye una sección específica de asesoramiento, desde la que los emprendedores pueden acceder, según el estado de su proyecto, a la Incubadora, con información sobre programas como el de Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de SODERCAN y EMPRECAN Plus, o dar el salto a la Aceleradora, donde se recoge el Programa Xtela de innovación abierta, orientado a conectar startups con grandes empresas tractoras.

AYUDAS, FINANCIACIÓN Y MARCO NORMATIVO

En el apartado de ayudas y financiación, la web recopila los programas de apoyo a la creación de empresas, la innovación, la internacionalización y el empleo, así como las principales herramientas financieras disponibles para startups en distintas fases de desarrollo.

Esta sección incorpora además información clave sobre la Ley de Startups, ofreciendo una guía práctica para quienes están iniciando un proyecto empresarial.

ESPACIOS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS ESTRATÉGICOS

Start In Cantabria cuenta con una sección de espacios, con un amplio listado de oficinas, centros de empresas y espacios de networking distribuidos por toda la región, facilitando la implantación de nuevos proyectos.

Asimismo, la plataforma pone a disposición de las startups herramientas y recursos estratégicos gratuitos, como informes, contenidos especializados y utilidades digitales para apoyar su crecimiento.

VISIBILIDAD DEL ECOSISTEMA Y AGENDA DE EVENTOS

La web dedica un espacio específico a las startups cántabras, con contenidos audiovisuales, un buscador funcional y datos de contacto, reforzando la visibilidad de los proyectos y la conexión directa con el tejido emprendedor.

Además, incorpora una agenda con los principales eventos, ferias y congresos nacionales relacionados con el emprendimiento y la innovación.

CANTABRIA, DESTINO PARA NÓMADAS DIGITALES

Uno de los ejes diferenciales del portal es su apuesta por los nómadas digitales, con una sección específica que ofrece información sobre visados, trámites, pasos para establecerse en la región y preguntas frecuentes, posicionando a Cantabria como un destino atractivo para vivir, trabajar y emprender.

Con Start In Cantabria, SODERCAN y el Gobierno de Cantabria refuerzan su compromiso con el emprendimiento innovador, facilitando el acceso a oportunidades, talento y recursos, y contribuyendo al desarrollo de un ecosistema startup más conectado, visible y competitivo.