SODERCAN lanza Start Talent Cantabria para conectar startups y empresas innovadoras con el talento universitario - SODERCAN

SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, va a poner en marcha el programa Start Talent Cantabria: Talento universitario para Startups, una iniciativa destinada a conectar startups, empresas innovadoras y emprendedores de la región con estudiantes universitarios de último curso para el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM).

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que este programa persigue fortalecer la relación entre universidad y empresa, facilitar la transferencia de conocimiento al tejido productivo cántabro y contribuir a la atracción y retención de talento joven en Cantabria, uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente las empresas innovadoras, ha señalado.

Para presentar la iniciativa y resolver dudas sobre su funcionamiento, SODERCAN celebrará una jornada informativa online el miércoles 22 de julio a las 10.00 horas, dirigida a startups, jóvenes empresas innovadoras y personas emprendedoras interesadas en participar en el programa.

En la misma, las empresas participantes podrán plantear necesidades o retos reales relacionados con su actividad para que sean desarrollados por estudiantes universitarios durante su TFG o TFM.

Entre las áreas susceptibles de abordarse figuran la digitalización de procesos, la implantación de nuevas tecnologías, la inteligencia de negocio y el análisis de datos, las estrategias de crecimiento y captación de clientes, la validación de productos o modelos de negocio, la internacionalización, la sostenibilidad y la eficiencia energética, entre otras.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL

El programa contempla un modelo de acompañamiento integral. Una entidad especializada en la gestión de talento universitario colaborará con SODERCAN para ayudar a las empresas a definir sus proyectos, identificar los perfiles académicos más adecuados, realizar el proceso de matching con los estudiantes y efectuar el seguimiento de cada iniciativa durante toda su ejecución.

Los proyectos tendrán una duración adaptada al calendario académico universitario y contarán con una dedicación estimada de alrededor de 360 horas de trabajo efectivo por parte del estudiante, lo que permitirá a las empresas avanzar en iniciativas estratégicas para su crecimiento y competitividad.

La participación en el programa tendrá carácter gratuito para las empresas seleccionadas y está dirigida a startups, empresas innovadoras y personas autónomas con actividad económica en Cantabria que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre ellos, se incluye disponer de una actividad alineada con la innovación y plantear un proyecto susceptible de desarrollarse en el marco de un TFG o TFM con resultados concretos y aplicación práctica. Además de favorecer el acceso a talento cualificado, la iniciativa busca generar nuevas oportunidades de colaboración entre estudiantes y empresas, facilitar futuros procesos de contratación, promover la innovación abierta y contribuir a incrementar la competitividad del ecosistema emprendedor cántabro.

JORNADA INFORMATIVA ONLINE EL 22 DE JULIO

Las empresas interesadas podrán conocer todos los detalles del programa en la sesión informativa online organizada por SODERCAN el miércoles, donde se explicará el funcionamiento de la iniciativa, los requisitos de participación, los beneficios para las empresas y las distintas fases del proceso. La inscripción para asistir a esta sesión podrá realizarse a través del formulario habilitado por SODERCAN en su página web.

Start Talent Cantabria se enmarca en la estrategia de SODERCAN para impulsar el emprendimiento innovador, reforzar los vínculos entre universidad y empresa y mejorar la competitividad del tejido empresarial regional mediante el aprovechamiento del conocimiento generado en el ámbito académico.

La iniciativa contribuirá, además, a que estudiantes universitarios desarrollen proyectos con aplicación práctica y contacto directo con empresas innovadoras de la región, favoreciendo que el talento encuentre oportunidades profesionales en Cantabria. Más información en emprecan@sodercan.es