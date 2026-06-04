SODERCAN organiza una jornada sobre incentivos fiscales a la I+D+i

Cartel - SODERCAN

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), organiza el próximo miércoles, 10 de junio, la jornada técnica 'Incentivos fiscales a la I+D+i', un taller dirigido a empresas que desarrollan actividades innovadoras y que quieren mejorar el retorno de sus inversiones en investigación y desarrollo.

La sesión, que tendrá lugar de 10 a 12 horas en la sala multiusos del edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), cuenta con la colaboración de la consultora Zabala Innovation, y está dirigido a empresas con trayectoria en actividades de I+D+i, startups y agentes del ecosistema de innovación regional.

El objetivo de esta jornada es acercar a las empresas los principales instrumentos fiscales disponibles para la I+D+i, así como ofrecer orientación práctica para su aplicación, contribuyendo así a reforzar la competitividad del tejido empresarial cántabro.

Según ha informado el Gobierno, la jornada se enmarca en el programa ASFITEC (Actuación Singular para el fomento de la Innovación en el Tejido Empresarial de Cantabria), una iniciativa de SODERCAN orientada a fortalecer las capacidades de las empresas cántabras para acceder a financiación de I+D+i, tanto a nivel nacional como europeo.

A través de este programa, SODERCAN ofrece acompañamiento técnico especializado para transformar ideas innovadoras en proyectos viables, facilitar su presentación a convocatorias públicas y mejorar su gestión.

Además, ASFITEC permite a las empresas preparar sus proyectos para su certificación como actividades de I+D+i, lo que resulta clave para poder beneficiarse de los incentivos fiscales asociados a la innovación, optimizando así el retorno de sus inversiones.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida institucional a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja. A continuación, el director de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial, Alfredo Cuesta, presentará la estrategia de la sociedad pública en materia de apoyo a la innovación.

La parte central del taller estará dedicada a los incentivos fiscales a la I+D+i, con la intervención de Aitor Garro, director de la sede de Bilbao de Zabala Innovation, quien abordará las claves para su aplicación práctica. La sesión concluirá con un turno de preguntas y cierre.

La participación es gratuita previa inscripción a través del formulario habilitado por SODERCAN.