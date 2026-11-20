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SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Programa Xtela de Innovación Abierta ha recibido 29 retos tecnológicos presentados por una veintena de empresas y organizaciones de Cantabria, entre las que se encuentran destacadas compañías industriales y entidades referentes en sus respectivos ámbitos de actividad.

El programa, impulsado por el Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN (www.sodercan.es), con la colaboración de CEOE-CEPYME, avanza así hacia su segunda fase, en la que las pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EiBT) de Cantabria tendrán la oportunidad de proponer soluciones a necesidades reales planteadas directamente por el tejido productivo regional.

Entre la veintena de entidades que han presentado retos figuran empresas referentes en sus sectores como Reinosa Forgings & Castings, Astemo Buelna, Birla Carbon Spain, Cementos Alfa, Derivados del Flúor, ASTANDER, JC Navalips, Austral, Mainsa, Grupo Saiz y Sawatco, junto con la Autoridad Portuaria de Santander, el Centro Tecnológico CTC, Mutua Montañesa y el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria, Digodo5, Innovación y Tecnología de la Herramienta, Prefabricados Costa Norte y Aldeas de Cantabria.

En un comunicado, el Gobierno ha destacado que esta nómina evidencia especialmente el peso de la industria en esta edición y reúne empresas vinculadas a ámbitos como la automoción, la fabricación avanzada, los materiales, el sector naval o los bienes de equipo, además de organizaciones de otros sectores que buscan incorporar tecnología para mejorar su actividad.

Una vez finalizado el proceso de revisión e instrucción, SODERCAN publicará los retos en la web del programa Xtela en la primera semana de diciembre. Dará comienzo entonces la segunda fase, en la que las pequeñas Empresas Innovadoras de Base Tecnológica de Cantabria tendrán un mes para presentar soluciones a los desafíos a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Esta es una de las principales novedades de la cuarta edición. Frente a convocatorias anteriores, abiertas a startups nacionales e internacionales, las propuestas de solución deberán proceder de EiBTs de Cantabria.

De acuerdo con las condiciones establecidas para esta edición, podrán participar empresas con menos de 50 personas en plantilla y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no supere los 10 millones de euros. Cada EiBT podrá presentar soluciones a un máximo de cinco retos.

De este modo, Xtela busca que las necesidades de empresas consolidadas y tractoras del tejido productivo se conviertan también en oportunidades de crecimiento y negocio para las empresas tecnológicas de Cantabria.

Las propuestas podrán recurrir a ámbitos como inteligencia artificial, automatización y robotización, internet de las cosas, big data, fabricación avanzada, digitalización industrial, comunicaciones por satélite o tecnologías relacionadas con la sostenibilidad energética, la descarbonización y la transición industrial.

Tras la presentación de soluciones, las empresas tractoras podrán preseleccionar aquellas que mejor respondan a sus necesidades. Las EiBT seleccionadas presentarán posteriormente sus propuestas en las sesiones de pitch, dando paso al proceso de matching entre ambas partes y, cuando exista interés mutuo, al desarrollo del proyecto.

AYUDAS DE HASTA 10.000 EUROS PARA DESARROLLAR LAS SOLUCIONES

El programa Xtela busca que este proceso de innovación abierta pueda traducirse en proyectos reales de colaboración empresarial. Para favorecer la implantación de las soluciones seleccionadas, las empresas tractoras podrán acceder a ayudas de SODERCAN equivalentes al 50% del coste del proyecto, con un máximo de 10.000 euros por iniciativa.

La cuarta edición elimina además el límite de contratación de 15.000 euros existente anteriormente, por lo que el importe de cada proyecto podrá establecerse en función de las necesidades de la empresa y del alcance de la solución tecnológica propuesta.

La participación en Xtela no obliga a formalizar la contratación si las propuestas recibidas no responden adecuadamente a las necesidades planteadas.

Las tres primeras ediciones contaron con la participación de 52 empresas tractoras que plantearon 80 retos tecnológicos, a los que respondieron 175 empresas emergentes con 408 propuestas de solución, dando lugar a 18 acuerdos de colaboración.