SODERCAN reúne a 25 empresas en una jornada sobre incentivos fiscales a la I+D+i para reforzar la competitividad

Jornada De SODERCAN - SODERCAN

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, ha reunido a 25 empresas y agentes del ecosistema regional de innovación en la jornada técnica 'Incentivos fiscales a la I+D+i', celebrada en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), con el objetivo de acercar a las compañías herramientas clave para mejorar la rentabilidad de sus proyectos innovadores.

Organizado en colaboración con Zabala Innovation, el encuentro se enmarca en el programa ASFITEC (Actuación Singular para el fomento de la Innovación en el Tejido Empresarial de Cantabria), una iniciativa de SODERCAN (www.sodercan.es) orientada a fortalecer las capacidades de las empresas cántabras para acceder a financiación de I+D+i, tanto a nivel nacional como europeo, informa la sociedad regional en un comunicado.

La sesión fue inaugurada por el director de Creación, Innovación y Consolidación Empresarial de SODERCAN, Alfredo Cuesta, quien presentó el programa ASFITEC y las convocatorias de ayudas a la I+D+i que conforman la programación de la sociedad pública de la Consejería de Industria e Innovación para este año.

La parte central corrió a cargo de Aitor Garro, director de la oficina de Zabala Innovation en Bilbao, quien explicó de forma práctica las principales claves del sistema de deducciones fiscales.

Durante la jornada, se abordaron aspectos como el funcionamiento de las deducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades, los gastos elegibles o las vías para asegurar su aplicación con seguridad jurídica.

Estas deducciones permiten reducir la carga fiscal de las empresas al reconocer actividades de interés público como la investigación, el desarrollo o la innovación tecnológica.

En concreto, se puso de relieve que las actividades de I+D pueden generar deducciones relevantes sobre el gasto realizado, mientras que las iniciativas de innovación tecnológica también cuentan con incentivos específicos, contribuyendo a reducir el importe final de los impuestos a pagar por las empresas.

Asimismo, se analizaron mecanismos como la monetización de las deducciones -que permite convertir este incentivo en liquidez en caso de insuficiencia de cuota- o las bonificaciones a la Seguridad Social del personal investigador, que suponen un ahorro adicional en los costes laborales asociados a la I+D+i.

La jornada también incluyó un espacio de preguntas y networking entre las empresas asistentes, facilitando el intercambio de experiencias y la resolución de dudas concretas sobre la aplicación práctica de estos incentivos.

Con iniciativas como esta, SODERCAN continúa impulsando el conocimiento y uso de herramientas que permiten a las empresas cántabras mejorar su competitividad, reforzar sus proyectos de innovación y generar empleo cualificado en la región.

ASFITEC.

A través del programa ASFITEC, SODERCAN ofrece a las empresas acompañamiento técnico especializado para transformar ideas innovadoras en proyectos viables, facilitar su presentación a convocatorias públicas y mejorar su gestión.

Además, ASFITEC permite a las empresas preparar sus proyectos para su certificación como actividades de I+D+i, lo que resulta clave para poder beneficiarse de los incentivos fiscales asociados a la innovación, optimizando así el retorno de sus inversiones.