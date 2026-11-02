Sofocado un incendio de pequeña entidad en el perímetro del Parque de Cabárceno - 112 CANTABRIA

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han sofocado este lunes un incendio de pequeña entidad en el perímetro del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112, el incendio de vegetación se produjo junto a la valla perimetral del parque, en Penagos, y no ha afectado al recinto de animales.

Los efectivos del Parque de Emergencias de Villacarriedo colaboraron con un operario de la instalación para evitar la propagación del fuego.