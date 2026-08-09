Sofocado un incendio en una vivienda en La Cavada

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una casa de La Cavada - 112 CANTABRIA

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han sofocado este domingo un incendio declarado en una vivienda de La Cavada, en el municipio de Riotuerto, que se ha saldado sin heridos.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el lugar a los efectivos autonómicos tras el aviso de la existencia del fuego, que se originó tras el corte accidental de un cable colgante mientras se realizaban trabajos de desbroce.

Para atender el suceso, también se han movilizado a agentes de la Guardia Civil, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Además, los bomberos han extinguido otro incendio de vegetación en un barrio de Villacarriedo.