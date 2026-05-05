Solo 529 viviendas turísticas de Cantabria están regularizadas y hay más de 2.000 expedientes pendientes

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SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 529 viviendas de uso turístico de Cantabria ya están registradas correctamente cumpliendo con el decreto que las regula, mientras que 78 han sido canceladas por incumplimientos y otros 2.358 expedientes de solicitud están pendientes de resolución.

No obstante, la Consejería de Turismo permitirá a las viviendas que han solicitado su regularización seguir operando este verano aunque su expediente esté en fase de análisis. Por contra, ya se conoce que casi la mitad de las más de 6.000 que existen en Cantabria van a quedar fuera del mercado porque no han hecho ese trámite.

En concreto, se han iniciado solo 2.965 expedientes --algunos pueden incluir a más de una vivienda-- del total de 6.429 de estos alojamientos registrados.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha subrayado que su departamento trabaja "a un ritmo alto" para resolver todos esos expedientes "lo antes posible" e incorporará a nuevos inspectores. "Si podemos llegar a junio con ello resuelto, mejor", ha dicho.

Y es que los pisos turísticos que operen en este periodo sin estar regularizados podrían enfrentarse a sanciones si una vez que se resuelva su expediente se entiende que no cumplían los requisitos exigidos, aunque el consejero ha indicado que hay una declaración responsable y "se supone que cumplirán".

Así lo ha dicho a preguntas de los medios este martes después tras la intervención de ayer en el Parlamento de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que destacó que "alrededor de la mitad" de las viviendas de uso turístico "quedarán ya fuera del mercado" toda vez que solo se han impulsado los citados 2.965 expedientes pese a haber 6.429 viviendas registradas.

Además, puso de relieve que el último informe trimestral de Perspectivas Turísticas de Exceltur refleja un descenso del 25% de estos alojamientos en Santander respecto al año anterior.

El consejero ha puntualizado, además, que entre los casi 3.000 expedientes de regularización iniciados también hay algunos en los que lo que se solicita es anular las viviendas del registro porque sus titulares son conscientes de que no cumplen los requisitos.

De hecho, es el caso de 50 de los 78 expedientes que se han denegado, según ha explicado Martínez Abad.