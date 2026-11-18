Archivo - Estación de Bárcena de Pie de Concha - ADIF - Archivo
SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una avería de un tren de mercancías ocurrida este miércoles, y ya solucionada, ha interrumpido a primera hora de este miércoles la circulación en la línea C1 de Cercanías (Santander-Reinosa) entre las estaciones de Las Fraguas y Bárcena.
Fuentes de Adif han informado a Europa Press que la incidencia se ha producido pasadas las 6.00 horas cuando el tren de mercancías ha quedado inutilizado en la vía.
El problema ha quedado solucionado sobre las 8.15 después de que se enviara al lugar una locomotora de auxilio que se ha llevado al tren de mercancías averiado.
Esta incidencia ha provocado pequeños retrasos de escasos minutos, aunque sin mayor afectación, han informado a esta agencia fuentes ferroviarias.