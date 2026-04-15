Solucionada una incidencia que ha dejado retrasos en la línea de cercanías Santander-Reinosa

Archivo - Tren de cercanías de Cantabria en la estación de Renfe-Feve de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la señalización ferroviaria entre Los Corrales de Buelna y Torrelavega ocurrida sobre las 8.00 horas ha provocado algunos retrasos en la línea de cercanías Santander-Reinosa durante un periodo de unos 40 minutos. La incidencia ya ha sido solucionada.

Desde las 8.40 horas aproximadamente, los trenes han ido recuperando sus frecuencias de paso de manera gradual, según ha informado Adif en sus redes sociales.