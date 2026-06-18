Solucionada una incidencia ferroviaria que ha provocado retrasos en la línea C2

Archivo - Estación de tren de Requejada - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo
SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La avería de un tren entre Requejada y Mogro ha provocado esta mañana retrasos durante aproximadamente una hora en la línea de Cercanías C2 (Santander-Cabezón de la Sal), si bien la incidencia ya está solucionada.
Adif ha informado en sus redes sociales de esta avería y de los retrasos que estaba provocando poco después de las 7.30 horas.
Y sobre las 8.45 ha comunicado que la incidencia había quedado solucionada.