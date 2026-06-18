Solucionada una incidencia ferroviaria que ha provocado retrasos en la línea C2

Archivo - Estación de tren de Requejada
Archivo - Estación de tren de Requejada - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 18 junio 2026 9:22
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SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La avería de un tren entre Requejada y Mogro ha provocado esta mañana retrasos durante aproximadamente una hora en la línea de Cercanías C2 (Santander-Cabezón de la Sal), si bien la incidencia ya está solucionada.

Adif ha informado en sus redes sociales de esta avería y de los retrasos que estaba provocando poco después de las 7.30 horas.

Y sobre las 8.45 ha comunicado que la incidencia había quedado solucionada.

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