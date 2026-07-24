Son Gigantes celebrará el 2 de agosto en Villaescusa su romería en defensa del territorio con Quique González

Archivo - El cantante Quique González.-ARCHIVO - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Son Gigantes celebrará el domingo 2 de agosto su romería en defensa del territorio frente a los macroproyectos eólicos, que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en la Finca de Rosequillo de La Concha de Villaescusa, con mercado de artesanía y producción local, actividades familiares y música en directo con las actuaciones, entre otros, del cantante Quique González.

En concreto, esta jornada recupera la programación aplazada en mayo por el mal tiempo para volver a hablar de energía, cómo reducir el consumo y cómo evitar que el despliegue de macroinfraestructuras eléctricas "concentre sus costes ambientales, materiales, paisajísticos y sociales en el medio rural hasta convertirlo en una zona de sacrificio", ha indicado Son Gigantes en un comunicado.

Así, con acceso gratuito, el evento contará con espacios de encuentro e información.

Además de Quique González, también formarán parte de la programación musical Pindio Rural, Javi Lost + La Mala Hierba, Sara Puaj DJ, Mario San Miguel, Iguña Ceilidh Band, Álvaro Fombellida, ConchaJuana, Soltxu y compañía, Chebú y DJ Aitor.

Para los más pequeños, habrá el espectáculo de clown 'Lulú', de Vera Marina; la obra teatral 'Los seres mágicos no quieren gigantes', con Antonio Manrique; y un cuentacuentos de Nahúm Cobo del Barrio,

En cuanto al mercado, reunirá a productores locales como Arándanos La Garma, Quesos Riscos Pasiegos, Miel Sierra del Dobra, Ajipé y Finca Gaura, junto a proyectos artesanos como Cien Nudos Más, Fragua Norte, Ecoquchu, Musoju, Somadera y Ecotela.

La cita está impulsada por Son Gigantes con el apoyo del Ayuntamiento de Villaescusa y de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio.

La plataforma ha señalado que la jornada permitirá recaudar fondos para afrontar los costes de las acciones jurídicas que emprende.

En este sentido, ha detallado que su equipo técnico ha analizado expedientes administrativos y ambientales, identificado afecciones y redactado alegaciones técnicas.

Además, desde julio de 2025, ha promovido y registrado 37.391 alegaciones frente a los proyectos Benavieja, Briesa, Las Américas 3 y 16 y Astillero 1 y 2; así como ha desarrollado y acompañado actos informativos y movilizaciones ciudadanas.