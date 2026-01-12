Sorprendido "in fraganti" un grafitero realizando pintadas en una barrera antirruidos de la autovía A-67

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha sorprendido a un joven de 24 años mientras realizaba grafitis en una barrera antirruidos de la autovía A-67.

Además, ha investigado a otro joven de 19 años como presunto autor de tres delitos de daños por grafitis en paredes de edificios del municipio de Santillana del Mar.

En la madrugada del 22 de diciembre, una patrulla sorprendió a un individuo que estaba realizando pintadas en una de las barreras antirruidos instaladas en la A-67. El autor huyó al ver a los guardias pero fue detenido por desobediencia grave a agentes de la autoridad y denunciado por los daños causados.

Por otra parte, la Guardia Civil del Puesto de Santillana del Mar inició el pasado mes de marzo una investigación tras las denuncias de afectados por pintadas y grafitis en tres edificios de Santillana del Mar, cuyos daños se han valorado en 3.000 euros.

Los agentes pudieron averiguar la identidad del presunto autor y este mes, una vez localizado, han instruido diligencias contra él en calidad de investigado por un delito de daños.

Además de los daños estéticos y materiales causados a la infraestructura pública, la Guardia Civil destaca el grave riesgo que este tipo de actividades supone para la seguridad vial.

Los autores se encontraban en una zona de visibilidad reducida en horario nocturno y a escasos metros del carril de circulación, lo que podría haber provocado una distracción peligrosa para los conductores o un atropello accidental.