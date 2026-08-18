Sorprendido un joven de 20 años por conducir en sentido contrario, sin luces y sin carné

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha sorprendido a un joven de 20 años por conducir en sentido contrario, sin luces y sin carne.

En un comunicado, el Cuerpo ha subrayado que el suceso ha tenido lugar este martes, a las 00.10 horas, en la calle Alta, donde fue interceptado por circular en sentido contrario y sin luces.

Tras solicitar la documentación, los agentes comprobaron que nunca había tenido el permiso de conducir, por lo que le instruyeron las preceptivas diligencias judiciales, por un supuesto delito contra la seguridad vial.