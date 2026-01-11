El Sorteo Extraordinario de Invierno reparte dos premios de 30.000 euros en Cabezón y El Alisal - LOTERÍAS Y APUESTAS

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional de este sábado, 10 de enero, ha dejado parte de un segundo premio, dotado con 300.000 euros al número (30.045 al décimo) y que ha recaído en el 46.705, que ha sido vendido en El Alisal (Santander) y Cabezón de la Sal, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, los billetes se han consignado en el despacho receptor 69460 de Cabezón de la Sal de este municipio, situado en la Avenida de Cantabria, 3, y en la Administración nº29 de Santander, ubicada en la calle Los Ciruelos, nº29, de Santander, entre otros nueve puntos de venta repartidos por todo el país.

El primer premio ha recaído en el número 77.314; el tercer premio, en el 38.366; y el reintegro ha correspondido al 4, 5 y 7.