El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de este domingo deja 130.000 euros en Santander

Archivo - LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinadio de la Lotería Nacional del Día de la Hispanidad ha dejado este domingo un primer premio de 130.000 euros en Santander.

El primer premio de este domingo 12 de octubre, dotado con 1,3 millones de euros la serie, ha sido el 43.429 y, en Santander, el décimo premiado ha sido consignado en la calle Perines de la capital cántabra.

También el primer premio ha caído en otros puntos de España: en Cabonara (Asturias); Barcelona; Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres); Castellón; Moguer y Palos de la Frontera (Huelva); Santa María de Guía (Las Palmas); Málaga; Pontevedra, Vigo, Segovia; Mas de las Matas (Teruel), y en las localidades de Oliva y Xirivella, en Valencia.

El segundo premio, que ha recaído en el número 92.832, dotado de 250.000 euros (25.000 al décimo), se ha repartido en Molina de Aragón (Guadalajara), Torremolinos (Málaga), y Posada de Llanes (Asturias).