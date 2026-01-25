La SRECD de Cantabria "arrastra un agujero" de 12 millones que no cerrará en 2026

Archivo - Fachada del Palacio de Festivales de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) del Gobierno de Cantabria, que en febrero de 2024 contaba con una deuda de "casi" 13 millones de euros, todavía sigue "arrastrando un agujero" de 12 millones, el cual no cerrará este año, debido a la ausencia de Ley de Presupuestos para 2026, que dejará al Ejecutivo con 220 millones menos para maniobrar.

Así lo ha confirmado el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha asegurado que "a finales de este mes o la primera semana de febrero" conocerá la situación global de las diferentes consejerías.

En este sentido, el consejero ha detallado que el Gobierno trabaja en el "volcado" de los cálculos para las diferentes carteras, de manera que va a priorizar los compromisos plurianuales, que, según él, son "lo primero que hay que atender porque ya hay una obra en marcha" que el Ejecutivo va a garantizar su "continuidad para que no se pare ninguna" de las que está en ejecución.

Además, Agüeros ha asegurado que la "prioridad" del Gobierno regional será "siempre" la Consejería de Salud y la Consejería de Educación. En este sentido, el contrato programa de la Universidad de Cantabria requiere "un esfuerzo excepcional" y el gasto sanitario crece "año a año".

En concreto, la Consejetía de Salud tiene comprometidos 97 millones de euros más desde el 1 de enero, los cuales "habrá que detraer de otras partidas". Las perjudicadas serán la Consejería de Fomento y la Consejería de Cultura.

LA DEUDA DE LA SRECD

En el anteproyecto de Ley de Presupuestos 2026, el Ejecutivo había hecho "un esfuerzo ingente para poner a cero" la deuda de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que asciende a 12 millones de euros, y "sanear las cuentas". Al no contar con esos presupuestos, el Ejecutivo ha decidido no subsanarla.

Sin embargo, sí que continuará con las obras en curso de la Sociedad, de forma que "habrá que buscar otras partidas" para afrontrarlas, ha explicado Agüeros.

Las obras pendientes de la SRECD pertenecen a proyectos como La Lechera en Torrelavega, el Palacio Jaime del Amo en Suances o la terraza del Palacio de Festivales, entre otros.

NO DESCARTA LOS PRESUPUESTOS

Por otro lado, el consejero ha reiterado que no descarta "nunca" que se alcance un consenso con la oposición para aprobar la Ley de Presupuestos porque "en el momento que hubiese una ventana abierta a la posibilidad de acuerdo, trabajaríamos nuevamente contrarreloj para que se aprobasen cuanto antes, aunque fuese por solo diez meses", ha dicho el consejero.

Agüeros, que estuvo presente en las negociaciones, cree que "la voluntad individual de prácticamente el 99,9% de los diputados era favorable", pero ha lamentado que en este caso "imperan mandatos políticos".

Para el consejero, "tiene que imperar el sentido común" y ha afirmado que el Partido Regionalista "siempre ha tenido esa línea y yo la he compartido de que Cantabria tiene que tener presupuestos".

"Estamos abiertos a negociar, aunque tengamos que volver a rehacer otra vez el mismo trabajo que hicimos en los meses de octubre, noviembre y diciembre", ha insistido.

Sobre las exigencias de los regionalistas ha afirmado que el pago de todas las cantidades pendientes a los ganaderos se ha completado "esta misma semana", por lo que "dos o tres" de las seis imposiciones estarían completas.

El titular de Economía cree que el PRC "reflexionará y verá que es mejor ir con un presupuesto que tenga cuatro, cinco, diez líneas de sus políticas regionalistas que no tenerlo".

Por otra parte, de cara al presupuesto del año electoral 2027, ha asegurado que en agosto comenzará a trabajar en fijar el techo de gasto y ver las perspectivas de elaboración del anteproyecto para que el equipo de Gobierno que esté cuente con "unas cuentas predefinidas".

SUBIDA SALARIAL DOCENTE

Respecto a la adecuación salarial de los docentes, el consejero ha instado a los partidos de la oposición -PSOE, PRC y Vox- a que digan "abiertamente" de qué partidas detraerían los 17 millones que "tendríamos que quitar de otros sitios" para garantizarla.

En caso de que este 2026 hubiera Ley de Presupuestos y se acometiera esa subida salarial, el consejero ha asegurado que, de cara a los siguientes años, se hubiera encargado "personalmente" de que aunque "año a año, y aunque no hubiera presupuestos" recibieran los acordado, ya que, según él, "una vez pagado el primer año son derechos que se consolidan y que se hubieran pagado los años sucesivos".