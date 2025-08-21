El stand del INCIBE llega a Suances para concienciar en ciberseguridad y enseñar prácticas seguras en la red

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, visitan el stand de INCIBE - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Se podrá visitar hasta el sábado e incluye una zona demostrativa y otra de gamificación

SUANCES, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El stand itinerante del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) hace parada estos días en Suances para concienciar a la ciudadanía y a las empresas de la importancia de llevar a cabo buenas prácticas en la red.

Este stand, que viaja por toda España para enseñar a evitar estafas, podrá visitarse este jueves, viernes y sábado en el centro cultural San José Fundación Quintana, y está formado por una zona informativa, otra demostrativa y de capacitación y una última de gamificación para poner a prueba los conocimientos.

En él, los asistentes pueden aprender a realizar de forma segura operaciones como una transferencia bancaria, la reserva de un billete de avión o de un hotel.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha visitado esta mañana la instalación acompañado por el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, y ha hecho un llamamiento "para que entre todos redoblemos esos esfuerzos para que la red sea una oportunidad y no una amenaza".

Como ha señalado Casares, "la presencia de la red en nuestras vidas cada vez es mayor" y empresas y ciudadanos realizan cada vez más trámites digitales, por lo que la necesidad de invertir en ciberseguridad también crece.

En este sentido, ha destacado las inversiones del Gobierno de España para la llegada del 5G a toda comunidad autónoma; el kit digital, del que se han beneficiado más de 8.000 empresas, pymes y microempresas cántabras; o los 67 millones de euros destinados a transformación digital y acceso a la inteligencia artificial en Cantabria.

CASI 900 CONSULTAS AL 017 EL AÑO PASADO

Respecto al INCIBE (dependiente del ministerio de Transformación Digital y Función Pública), el delegado del Gobierno ha destacado las herramientas permanentes que ofrece este instituto como el teléfono 017, gratuito y confidencial.

Este número recibió cerca de 100.000 consultas en todo el país en 2024, de las que 877 procedían de Cantabria, el 1,3% del total.

Y es que, como ha explicado Casares, los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reflejan que se está reduciendo la criminalidad común, pero está incrementando la ciberdelincuencia. "Por ello apelamos a que entre todos hagamos esfuerzos para que la red sea segura", ha insistido.

EL STAND

Éste es el objetivo del stand del INCIBE, que volverá a dos municipios de Cantabria en 2026. Esta iniciativa, que va dirigida desde familias y menores hasta público sénior, se enmarca en los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation).

A su paso por Suances, el horario de visita será de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas el jueves y viernes, y de 10.00 a 14.00 horas el sábado.