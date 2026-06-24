STEC avisa de movilizaciones al inicio del curso si Educación no retoma las "asignaturas pendientes"

Rueda de prensa de STEC. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STEC ha advertido que si la Consejería de Educación de Cantabria no retoma las "asignaturas pendientes", como la bajada de ratios o la regulación de las actividades extraescolares, se llevarán a cabo nuevas movilizaciones al inicio del próximo curso.

Así lo han advertido Diegu San Gabriel, Miluca Berberana y Sergio Moreno, miembros del sindicato, este miércoles en rueda de prensa, en la que han presentado las principales reivindicaciones de STEC de cara al próximo curso, entre las que también se encuentra el reconocimiento horario de la tutoría.

Según han indicado, el titular de Educación, Sergio Silva, tiene tiempo este verano para "recapacitar", tras "muchos meses sin negociar nada".

Desde el sindicato han valorado positivamente las medidas que recoge el borrador del decreto que mejora las condiciones laborales del Cuerpo de Inspectores de Educación, en el que se eleva el complemento de destino, se reconoce el teletrabajo y el derecho a la desconexión, así como compensaciones horarias por actuaciones fuera del horario laboral o asesoramiento jurídico en apoyo al ejercicio de sus funciones.

No obstante, STEC apuesta por extender estas medidas al conjunto de los docentes, donde el maestro "sigue infrarreconocido" y las demás cuestiones "sin abordar", como la regulación de las actividades extraescolares.

Además, ha advertido del "peligro de que se reactive el conflicto con la Marea Verde". Y es que, ha censurado, recientemente se ha "vetado" su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre la Ley de Autoridad Docente.

Así, ha denunciado que el Ejecutivo (PP) "está tramitando una ley para los docentes sin los docentes", "vetando" su intervención y negándoles "cualquier reunión para aportar".

El sindicato ha apuntado que la bajada de ratios y la reducción de la burocracia estaban incluidas en el cronograma de negociaciones acordado para 2024 y por la regulación de las extraescolares recogieron más de 3.000 firmas en marzo de 2025. Por ello, ha acusado a Silva de ser "el principal responsable de haber pospuesto estas cuestiones hasta el final de legislatura".

En cuanto a la tutoría, el sindicato ha destacado que se trata de "una labor fundamental que no puede seguir dependiendo del "voluntariado" de la Administración y los profesores, así como de "los huecos del horario o del trabajo añadido fuera de la jornada reconocida".

De esta forma, STEC exige "tiempo real" para el seguimiento individualizado del alumnado, la coordinación con los equipos docentes, la atención a las familias, la orientación académica y profesional, la convivencia y la gestión de situaciones "cada vez más complejas" en los centros.

Según señala, para mejorar la acción tutorial, el profesorado debe contar con una dotación horaria "suficiente" para llevarla a cabo con calidad, y no a través de un complemento salarial que la reconozca con unas "decenas de euros".

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE LA TUTORÍA

La petición de STEC sobre la mejora del reconocimiento de la tutoría nace de la encuesta que realizó entre los docentes en junio de 2024, en la que se recoge la "enorme" disonancia existente entre el horario que los docentes dedican cada semana a la acción tutorial y el que les reconoce la Administración.

Además, añade que el alumnado demanda una hora lectiva específica en varias etapas donde no la tienen establecida.

Según este estudio, el 90% del profesorado de los colegios considera que la hora complementaria reconocida para la acción tutorial es "totalmente insuficiente", mientras que en los institutos y centros de FP la mayoría asegura que dedica a la acción tutorial más horas de las reconocidas y defienden la labor tutorial en Bachillerato.

En concreto, en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial --sin reconocimiento de la función tutorial--, STEC propone pasar de cero a tres horas lectivas y dos complementarias, incluyendo una sesión con el grupo para todos los maestros que desempeñen funciones de tutoría.

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), plantea equiparar la dotación de 3º y 4º de ESO a la que ya existe en 1º y 2º: tres horas lectivas y dos complementarias.

En este punto, señala que los cursos superiores cuentan con un periodo lectivo menos, pese a que en ellos se "intensifican tareas" como la orientación académica, el seguimiento de la promoción y titulación, la toma de decisiones sobre itinerarios posteriores y el tránsito hacia Bachillerato, FP u otras opciones formativas.

Mientras que en Bachillerato, el sindicato pide recuperar un espacio lectivo semanal de tutoría con el grupo, que "actualmente se realiza de manera informal en la materia del tutor o incluso por los pasillos".

Según destaca, esta etapa exige orientación académica y profesional, información sobre EBAU, becas, notas de corte, estudios superiores y toma de decisiones sobre el futuro inmediato. Por ello, propone que tanto 1º como 2º de Bachillerato se doten de dos horas lectivas y dos complementarias, con una sesión grupal.

Plantea, además, que si hay "dificultades para encajar la tutoría en el horario", pasar la asignatura de Religión a la séptima hora, como el bilingüismo en lengua extranjera.

Y en FP, STEC aboga por reforzar el reconocimiento horario. En Grado Básico, con tres y dos horas lectivas, en el primer y segundo curso, respectivamente, y dos complementarias. En Grado Medio, con dos y una lectiva, en el primer y segundo curso, respectivamente, y dos complementarias. Y en Superior, con una lectiva y dos complementarias.

El sindicato subraya que la tutoría en FP "no se limita al seguimiento académico", sino que incorpora orientación profesional, prevención del abandono, coordinación docente y, en muchos casos, relación con la formación en empresa.

Asimismo, pone en valor que, en el proceso de elaboración de cupos para el curso 2026/2027, la Consejería de Educación haya aceptado "parcialmente" la propuesta realizada en FP de Grado Básico y en 2º curso de los Ciclos de Grado Medio, incorporando un periodo lectivo adicional.

Sin embargo, considera que este avance "no puede quedar limitado a un criterio coyuntural de cupos ni depender de decisiones organizativas anuales".

Así, para que tenga "estabilidad, seguridad jurídica y aplicación homogénea en todos los centros", STEC cree que debe incorporarse de forma expresa a la normativa que regula la organización de estas enseñanzas, la Orden EDU/8/2022.

Finalmente, la propuesta del sindicato también recoge la necesidad de reconocer la tutoría en los Centros de Educación de Personas Adultas, donde el alumnado presenta trayectorias "muy diversas", responsabilidades laborales y familiares, procesos académicos interrumpidos y necesidades específicas de orientación. Para el profesorado de los CEPA, STEC reclama al menos una hora lectiva y dos complementarias.