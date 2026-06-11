Suances acoge un curso 'One Health' que aborda la salud del planeta desde una perspectiva global e interdisciplinar - UC

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de Suances de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), dirigida por Lucía Pérez Gandarillas, acogerá el 25 y 26 de junio el curso 'One Health: la salud del planeta como casa de todos', una propuesta formativa que tendrá lugar en El Torco y reunirá a un amplio grupo de expertos para analizar la estrecha relación entre la salud humana, los ecosistemas y el medio ambiente.

El concepto One Health (salud global), impulsado por un manifiesto de cuatro organizaciones internacionales en 2022 (PNUMA, OMS, OMSA y FAO), destaca la urgente necesidad de considerar la salud como un problema planetario que incluye a incluye a los seres vivos, los ecosistemas y el medio ambiente.

Durante el curso, financiado por la Consejería de Medio Ambiente, ponentes de reconocido prestigio analizarán desde distintos ángulos la salud del planeta como casa común. Se abordarán también cuestiones como la salud de las ciudades, los océanos y el manto vegetal, la discapacidad, la biodiversidad y el cambio climático, así como su impacto en la salud humana, tanto física como mental, la informado la UC.

El programa incluye, entre otras intervenciones, la ponencia 'Salud Planetaria. Intoxicados por nuestra relación con la naturaleza', a cargo de Fernando Valladares; 'Ecobienestar. Evidencias sobre los efectos de la relación con la naturaleza en el bienestar y la salud mental', impartida por José Antonio Corraliza; y 'El caso Cortaderia, o el silencioso impacto en salud de las plantas invasoras', presentada por Alberto Gandarillas, director del curso monográfico.

Cortaderia es una planta gramínea originaria de América del Sur, que ha invadido grandes regiones de Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y, especialmente Europa occidental, sobre todo en las costas; una plaga en la actualidad, cuyo polen es alergénico. "El problema es que poliniza entre tres y cuatro meses más tarde que las gramíneas autóctonas, lo que extiende el período de polen de gramíneas entre tres y cuatro meses, y con ello, las alergias. Entre el 20% y 30% de la población es alérgica a gramíneas y la planta crece especialmente en zonas degradadas por actividad humana, es decir, en núcleos de población", ha explicado Gandarillas.

Asimismo, se abordará la gestión y riesgos del cambio climático de la mano de Elisa Sainz de Murieta, con la ponencia 'Cómo la salud del planeta afecta a la nuestra', y se celebrará una mesa redonda sobre la salud del planeta con la participación de varios de los ponentes.

La segunda jornada incluirá sesiones sobre la salud en los océanos con Jorge Luis Valdés; la relación entre naturaleza, discapacidad y salud con María José Cabo; y la ponencia '20 años de PEHSU-Murcia (2005-2025): 30.000 historias clínicas ambientales y la construcción de un modelo de salud medioambiental pediátrica', a cargo de Juan Antonio Ortega García.

"El objetivo es promover la formación y la implementación de iniciativas y políticas que incluyan la restauración y la conservación de los medios naturales, vegetales y animales desde todos los ámbitos: universitarios, científicos y gubernamentales. Estas acciones han recibido un fuerte impulso desde la Unión Europea a través de la normativa de restauración ambiental de 2024", ha resaltado Gandarillas.

Con un total de 10 horas lectivas y 30 plazas disponibles, la formación está destinada a universitarios y profesionales, divulgadores y comunicadores, así como a cualquier ciudadano interesado en las disciplinas que estudian la salud del planeta.

Además, es reconocible con 0,5 créditos con cargo a actividades culturales (Grado) de la Universidad de Cantabria y está sujeto al reconocimiento, vía Comisión de Reconocimiento de Actividades de Formación, por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria a efectos de formación del profesorado de Primaria y Secundaria, según la especialidad del docente.

MATRÍCULAS

El curso cuenta con distintas modalidades de matrícula. La tarifa anticipada es de 40 euros para las inscripciones formalizadas y abonadas íntegramente hasta 11 días naturales antes del inicio de la actividad, mientras que la ordinaria asciende a 80 euros.

Asimismo, existen modalidades reducida (48 euros) y superreducida (32 euros) para distintos colectivos, entre ellos residentes en el municipio donde se imparte el curso -excepto Santander-, jóvenes menores de 26 años, personas en situación de desempleo, miembros de ALUCAN, alumnado de la Universidad de Cantabria, mayores de 65 años, familias numerosas y personas con discapacidad, previa acreditación documental de la condición correspondiente.