Suances acogerá un Curso de Verano de la UC para aprender a realizar obras abstractas de paisajes

La artista y mentora creativa Ana Sara Soberón impartirá en Suances el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), 'El lenguaje del gesto y la materia en la creación del paisaje abstracto'. - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista y mentora creativa Ana Sara Soberón impartirá en Suances el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), 'El lenguaje del gesto y la materia en la creación del paisaje abstracto', una propuesta centrada en la experimentación pictórica y la interpretación abstracta del paisaje a través del gesto, la materia y la síntesis visual.

En un comunicado, la UC ha informado de que este curso monográfico, que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio en El Torco, propone una inmersión práctica en la creación pictórica, tomando el paisaje como punto de partida para su transformación en lenguaje abstracto.

A lo largo de las jornadas, los alumnos realizarán ejercicios prácticos guiados con el objetivo de aprender a simplificar lo que se ve y traducirlo a formas, color, masa y composición.

La dinámica del taller incluirá demostraciones en vivo por parte de la artista, en las que se explicarán y mostrarán procesos de trabajo aplicados a la interpretación del paisaje.

Además, Soberón acompañará a sus alumnos para tratar de orientarles de forma personalizada en cada ejercicio, adaptándose al nivel y al ritmo de cada persona.

Durante el curso, los participantes compartirán los resultados obtenidos, lo que favorecerá el intercambio de ideas y la puesta en común de diferentes soluciones plásticas y miradas.

La formación está dirigida tanto a artistas con formación previa como a personas aficionadas o sin experiencia.