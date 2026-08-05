Suances reparte desde este jueves 4.000 gafas para ver el eclipse solar

SUANCES 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Suances pondrá en marcha este jueves, 6 de agosto, una campaña informativa con motivo del eclipse solar del día 12, en el marco de la cual repartirá 4.000 gafas homologadas para observar el fenómeno astronómico.

La distribución tendrá lugar hasta el día del eclipse, en las dependencias del Ayuntamiento, en horario de 9.30 a 13.00 horas, donde también se entregarán folletos informativos con recomendaciones para disfrutar del evento de forma segura.

Para garantizar un reparto "ordenado y equitativo", el Consistorio ha establecido un máximo de tres gafas por persona, aunque quienes presenten el libro de familia podrán recoger tantas como miembros integren la unidad familiar.

El calendario de reparto es el siguiente: el jueves 6 y viernes 7 se entregarán solo a personas empadronadas en Suances (previa presentación de DNI o libro de familia) y los días 10, 11 y 12 se abrirá al resto de la población la entrega, que se realizará hasta agotar existencias.

Esta iniciativa forma parte de la campaña municipal denominada 'Yo viví el eclipse en Suances' para promover una observación responsable del fenómeno. La información y las actividades se pueden consultar en las páginas web www.trioeclipses.es y www.suances.es.