Sube en 252 personas la lista de espera quirúrgica en Cantabria y también la demora media, hasta los 137,3 días

Archivo - Operación quirúrgica en Valdecilla - VALDECILLA - Archivo

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Cantabria asciende a 15.294 personas a cierre de mayo, 252 más que el mes anterior, lo que supone un incremento mensual del 1,68%, y la demora media ha subido en 2,6 días, hasta alcanzar los 137,3 (más de 4 meses y medio), según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

De esta manera, la comunidad autónoma encadena tres meses de incrementos: en marzo, abril y mayo.

Sin embargo, en el último mes han bajando tanto la lista de espera de consultas como la de pruebas diagnósticas, aunque en ambos casos ha subido la demora media.

Concretamente, en la de consultas, a cierre de mayo, figuraban 37.895 pacientes, 1.825 menos que en abril (-4,6%), pero la demora media ha subido, pasando de 54,6 días (casi 1 mes y 25 días) a 56,1, lo que supone 1,5 días más.

Y la de pruebas diagnósticas ha bajado en el último mes en 1.127 (-2,5%), situándose en 43.383 pacientes. En este caso, la demora media se sitúa en 71,8 días, 3,6 días más.