Sube un 3,5% la siniestralidad laboral en Cantabria hasta agosto

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SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria suma hasta julio 4.820 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un 3,5 por ciento más que los registrados en el mismo periodo del año anterior, según datos difundidos este lunes por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

De entre estas cifras destaca el aumento de los mortales, que han pasado de dos a nueve, lo que supone más que triplicar. De ellos, ocho se han producido durante la jornada y uno 'in itinere', esto es en el desplazamiento o en el regreso al trabajo.

Mientras, los accidentes graves se han reducido un 17,9%, pasando de 28 a 23, los leves han crecido un 2%, con 83 más que en el mismo periodo de 2025, llegando a los 4.170.

Del total de accidentes laborales con baja en estos meses, 4.201 fueron en jornada laboral y 619 'in itinere'.

Por sectores, la mayor parte de los accidentes laborales con baja se concentraron en el sector servicios, que acumula 3.020; seguido de la industria (935) y la construcción (715). Mientras, 150 se produjeron en la agricultura.

VALORACIÓN DE UGT.

Tras conocer estos datos de los ocho primeros meses del año, UGT ha lamentado que Cantabria siga en cifras "inasumibles", especialmente, "en la siniestralidad mortal".

"Después de un mes de septiembre que está siendo especialmente negativo, ya estamos en máximos históricos", ha lamentado el sindicato.

Al respecto, la responsable de UGT Salud Laboral en Cantabria, Lara Pérez, ha resaltado que las estadísticas reafirman "lo mucho que queda por hacer en la prevención de riesgos laborales y la imperiosa necesidad de que, ante todo, se cumpla la normativa vigente de manera escrupulosa".

Y es que, a su juicio, se quiera reconocer o no, "la gran mayoría de los siniestros laborales son evitables con las medidas adecuadas".

Por ello, ha insistido en que "se necesita modernizar y actualizar la actual ley de prevención pero, ante todo, cumplir con la está vigente".

Por último, ha pedido a los empresarios que "dejen de mirar para fuera porque es suya la responsabilidad sobre la protección de la salud y la integridad física y mental de sus trabajadores".